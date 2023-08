AECIAR e Cidade Industrial de Araucária há quatro décadas caminhando lado a lado

No mesmo mês em que a Cidade Industrial de Araucária comemora seus 50 anos, a AECIAR também está de aniversário em agosto, completando seus 40 anos de existência. Sua fundação foi originada em função da necessidade que os empresários locais sentiam de uma representação junto aos órgãos públicos para atendimento às suas necessidades. Outro propósito foi oferecer um espaço apropriado para troca de informações e debates que pudessem trazer contribuições importantes aos negócios.

Em 1983, quando tudo começou, a Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária era constituída pelas empresas Metalmec, FAM, Guaíra, Parnaplast, Brafer, Cocelpa, IKA Petrobras, Risotolândia e Labra. Tais empresários reconheceram a importância de unir forças entre empresas privadas, Prefeitura Municipal e Governo do Estado, com o objetivo de trabalhar de forma colaborativa e ativa em prol da expansão industrial e do desenvolvimento de Araucária. A Aeciar sempre funcionou no mesmo endereço, na Avenida das Araucárias, 5005, no bairro Chapada, em um terreno doado pela Parnaplast, onde foi construída a sede própria e inaugurada em maio de 1987.

Focada no mesmo desafio proposto desde a sua criação, a AECIAR busca aproximar o poder público, privado e comunidade, para juntos definirem políticas e estratégias que contribuam para o desenvolvimento econômico de Araucária e ainda fomentar a cultura do associativismo como ferramenta de defesa de seus interesses. Nesse sentido, promove ações para subsidiar as empresas no atendimento às suas obrigações legais e assim contribuir para a sustentabilidade das mesmas. Também disponibiliza espaço para treinamentos, reuniões e confraternizações.

Palestrantes e entidades vêm com frequência para apresentar, sensibilizar e disponibilizar recursos técnicos e financeiros, oferecendo apoio aos associados e demais empresas do Município. O chamado para participar dos eventos tem como foco o desenvolvimento industrial, tecnológico e consequentemente a geração de mão de obra.

AECIAR e Cidade Industrial de Araucária há quatro décadas caminhando lado a lado 1

De mãos dadas

A presidente da AECIAR, Fanny Solange Busato Batista, enfatiza que a Cidade Industrial de Araucária completa 50 anos e a AECIAR 40 anos, sendo assim, ambas já caminharam lado a lado por quatro décadas, na busca do fortalecimento do grande parque industrial que tanto orgulha o Município, hoje a maior arrecadação de ICMS, contribuindo fortemente para que o Paraná seja um Estado forte e pujante.

“O setor industrial brasileiro cada vez mais direciona suas ações para o mercado globalizado, onde o desenvolvimento econômico e tecnológico se entrelaça com as questões sociais, ambientais e políticas. E é neste cenário que o associativismo vem se fortalecendo através das entidades representativas de classe. Assim, a AECIAR, representada por sua diretoria, está sempre predisposta a realizar ações voltadas às empresas e a comunidade, com vistas ao desenvolvimento econômico do Município”, frisou Fanny.