Berneck e Araucária, uma história que já dura quase 40 anos

Dos 50 anos da criação da Cidade Industrial de Araucária, a Berneck faz parte de quase 40 anos dessa história, com o início das operações neste município em 1984. Esta unidade foi ganhando importância, se expandindo, até que em 2004 se tornou matriz com a vinda da sede administrativa, fortalecendo ainda mais a presença no polo industrial. Atualmente a segunda maior produtora de painéis de madeira reconstituída e madeira serrada do Brasil, a Berneck construiu fortes laços com os moradores e a próspera cidade.

A transformação não acontece só nas centenas de toras de Pinus que chegam à fábrica diariamente e, depois de processadas, se tornam painéis de MDF e MDP que são usados na produção de móveis. Ou nas tábuas de madeira serrada que são usadas na indústria da construção, móveis, embalagens e molduras entre outros setores. É na vida, nas oportunidades de emprego e no fortalecimento da cidadania dos moradores de Araucária que a empresa mais se orgulha.

Lançado recentemente, o relatório socioambiental da Berneck apresenta os números dessa atuação da empresa do ponto de vista ambiental, social e de relacionamento com as comunidades no triênio 2019 a 2021. “Atualmente mais de três mil famílias dependem diretamente das nossas atividades nas nossas quatro unidades distribuídas entre Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, só aqui são cerca de mil colaboradores dos quais 520 são residentes de Araucária que moram próximo à nossa matriz”, conta a copresidente e diretora comercial e de marketing, Graça Berneck Gnoatto.

Graça Berneck Gnoatto, copresidente e diretora comercial e de marketing da Berneck. Fotos: Fernando Zequinao / Berneck.

Essas oportunidades surgem com os programas de Menor Aprendiz e Trainee e vão escalando para as carreiras técnicas e operacionais ou em cargos mais especializados e estratégicos, tendo em vista que toda a área comercial, marketing, compras, RH e outras áreas administrativas do grupo são comandadas a partir de Araucária. “Com 71 anos de história, somos uma empresa familiar que valoriza tanto os fornecedores locais quanto as pessoas que querem fazer parte do nosso time e crescer com a gente. Estamos sempre em busca de novos talentos e queremos que essa geração que nasceu e cresceu ouvindo falar da Berneck aqui no entorno tenha oportunidades numa indústria do nosso porte”.

Fotos: Fernando Zequinao / Berneck.

Quase R$ 1 milhão em investimentos sociais

A boa vizinhança não está apenas no fato de trazer retorno para Araucária por meio do recolhimento de impostos – que é repassado pela Secretaria de Fazenda ao município na proporção do Valor Adicionado e que gerou o ranking no qual a Berneck figura no topo. Mais do que pagar impostos, a companhia aposta no desenvolvimento de crianças, jovens e adultos por meio de investimentos em projetos sociais e esportivos pelas Leis de Incentivo ao Esporte e Cultura e por patrocínio direto.

Só nos últimos quatro anos, a Berneck destinou R$ 700 mil apenas para Araucária, em projetos de incentivo fiscal e outros R$ 216 mil reais em patrocínios diretos. São projetos como aulas de informática na APAE, o Núcleo de Iniciação ao Voleibol Escolar de Araucária (Nivea) que atende a cerca de 500 crianças e adolescentes de escolas estaduais e municipais de 6 a 16 anos, o Programa Atletas do Futuro para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos que recebem aulas de futebol e lanche no contraturno escolar e o time profissional Araucária Vôlei que também conta com o apoio da empresa e projetou o nome da cidade na temporada deste ano na Superliga B conquistando a medalha de bronze.

Desde 1984 a Berneck vem contribuindo com o desenvolvimento do Município.

“Temos muito orgulho por termos visto nossas raízes crescerem e se fortalecerem aqui em Araucária quando começamos lá na década de 80 com a fábrica de compensados e depois viemos evoluindo, implantando outras frentes de trabalho, outras linhas de produção até chegar a um produto de excelência que hoje é consumido no Brasil todo e em mais de 60 países com os quais a Berneck mantém relações comerciais”, finaliza Graça.