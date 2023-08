A história da Cocelpa – Cia de Celulose e Papel do Paraná se confunde com a história de Araucária e vai além da história da fundação da Cidade Industrial no Município. A empresa iniciou suas atividades no ano de 1963, quando o parque industrial ainda não estava estruturado, o que só veio a acontecer cerca de 10 anos depois. Ao longo dessas seis décadas, a Cocelpa sempre contribuiu fortemente com o crescimento e desenvolvimento da cidade, oferecendo inúmeras oportunidades de trabalhos, gerando rendas e riquezas para toda a região.

Especializada na produção de papel e embalagens, vem atuando fortemente na utilização de matérias primas renováveis, sempre preocupada com a questão ambiental. A empresa hoje é uma das mais renomadas fabricantes de papel e embalagem do Brasil. Parte disso deve-se a uma das suas marcas registradas, que é o compromisso com a sustentabilidade, ao adotar práticas ambientalmente responsáveis em todas as etapas de produção, desde a seleção das matérias-primas até o descarte adequado de resíduos. Por meio de iniciativas como a utilização de fontes renováveis de energia e a gestão eficiente dos recursos naturais, a Cocelpa contribui para a preservação do meio ambiente.

Nos últimos anos a empresa aumentou seu faturamento e concentrou investimentos em eficiência, manutenção, segurança do trabalho e meio ambiente, inclusive contando com um Comitê Socioambiental voltado às boas práticas ambientais e à responsabilidade social, estreitando o relacionamento entre a empresa e a comunidade.

Cocelpa concentra investimentos em eficiência, segurança e meio ambiente 1

Atualmente conta com mais de 500 colaboradores diretos na unidade industrial de Araucária e busca, a cada dia, melhorar ainda mais as condições de trabalho, mantendo benefícios e geração de renda a toda sociedade. “A Cocelpa tem muito orgulho de ser uma empresa araucariense e de alguma forma ter contribuído para o progresso e a sustentabilidade do munícipio como uma empresa parceira, participativa e confiante num futuro melhor para todos”, comemora a diretoria.

Cocelpa concentra investimentos em eficiência, segurança e meio ambiente 2

Números bem positivos

Cocelpa concentra investimentos em eficiência, segurança e meio ambiente 3

Os números mostram porque a Cocelpa se consolida cada vez mais como uma das principais produtoras de Papel Kraft e embalagem do Brasil. Em 2022, foram produzidas mais de 54 mil toneladas de papel e mais de 80 milhões de embalagens. Com três fábricas localizadas em dois estados brasileiros a Cocelpa emprega mais de 800 colaboradores diretos e indiretos e exporta sua produção para três continentes.