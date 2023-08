Grupo Risotolândia comemora 70 anos de uma história marcada por conquistas e sucesso

O Grupo Risotolândia comemora no dia 28 de agosto 70 anos de vida. Uma história marcada por desafios, crescimento contínuo e dedicação ao fornecimento de refeições de qualidade. Todos os dias, mais de 550 mil brasileiros são alimentados pela empresa em sete diferentes estados do país: PR, RS, SC, RJ, SP, MG e MS. Fundada em 1953, a trajetória da empresa começou com a inauguração do tradicional Risoto do Xaxim, em Curitiba. Quem é que nunca ouviu falar da história do delicioso risoto da Dona Cenira Gusso, não é mesmo?

Linha do Tempo

Em 1978, de olho nas oportunidades do crescimento da cidade industrial de Curitiba, a empresa oficializa seu primeiro contrato ao atender a Labra. Na época, 90 refeições eram transportadas diariamente para atender a empresa, que funcionava praticamente ao lado do Terminal da Vila Angélica. Três anos depois (1981) a primeira cozinha industrial com capacidade produtiva de 3 mil refeições diárias foi construída em Araucária e, cinco anos depois, a empresa atingiu a marca de 16.500 refeições diárias e 400 colaboradores.

Foi em 1992 que a Risotolândia passou a atender o mercado público, com refeições escolares. Neste momento já eram 700 profissionais e uma produção diária de 34.500 refeições. Em 1999, com mais mil profissionais na operação e quase 100 mil refeições produzidas ao dia, a marca se consolida como líder paranaense e conquista importantes certificações como a IS0 9001:1994 e HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), um sistema internacionalmente reconhecido de gestão de segurança alimentar que traz uma abordagem preventiva que identifica, avalia e controla os riscos associados à segurança alimentar ao longo de toda a cadeia de produção, desde o recebimento das matérias-primas até a entrega do produto ao consumidor.

Em 2004 a Risotolândia expande suas atividades para Santa Catarina. Nesta época a empresa contava com 1700 colaboradores e produzia 175 mil refeições ao dia. Dois anos depois a filial de Blumenau (SC) é inaugurada. Em 2008, com novas frentes de mercado, a empresa passou a atender escolas particulares (hoje com a marca IT’S COOL) e comemorou sua chegada em um dos mercados mais promissores e concorridos do país: São Paulo. E é lá que hoje o Grupo Risotolândia investe grande parte de seus esforços, com imenso potencial de expansão dos seus negócios.

Em 2010, com mais um CD inaugurado na cidade catarinense de Criciúma, a empresa já contava com a ISO 9001:2008 e ultrapassava a marca de 245 mil refeições e 2.400 colaboradores. O mercado catarinense prosperou e, em 2014, foi a vez de Brusque receber mais um CD da Risotolândia, que neste ano tinha uma produção diária de 440 mil refeições.

As conquistas não paravam por aí: em 2016 a empresa conquista o primeiro prêmio GPTW (Great Place to Work) e em 2018 traz uma grande inovação aos colaboradores ao criar a Universidade Corporativa Risotolândia (com cursos totalmente gratuitos e online para formar, qualificar e impulsionar a carreira do seu próprio time). Foi neste mesmo ano que também surgiu um novo desafio: o lançamento da Risotolândia Saúde, uma marca especializada no atendimento a hospitais, com alimentação especializada para médicos, acompanhantes, colaboradores e pacientes, com dietas totalmente individualizadas, em um minucioso trabalho no qual a refeição passou a fazer parte importante do processo de reabilitação de cada pessoa internada.

Ilustração mostra o começo da empresa, no ano de 1953

Inovação, Tecnologia e Futuro

Em 2020, com frota própria de 150 veículos, a Risotolândia inicia as atividades da Campodoro Transporte e Logística, além de inaugurar o primeiro CD em São Paulo. Um ano depois o Grupo apresenta uma nova marca, a R Facilities, pensada para terceirizar serviços de recepção, limpeza, jardinagem, portaria, manutenção, além de outras atividades. “Ao terceirizar suas atividades, ou parte delas, as empresas conseguem tornar seus processos ainda mais eficientes e competitivos. Com isso, agregam competência e qualidade técnica para suas entregas e etapas de produção”, diz o Diretor Presidente do Grupo Carlos Humberto de Souza.

Segundo ele, um estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou que 80% das empresas brasileiras utilizam a terceirização em algum setor ou atividade, destinando a esse fim, em média, 18,6% de seus orçamentos.

Em 2022, agora com 5 mil colaboradores no quadro de pessoas, a Risotolândia investe mais de R$ 1 milhão de reais e adquire dois veículos elétricos para complementar sua frota. São dois caminhões-baú elétricos, com capacidade para até 3.5 toneladas de carga seca, reforçando o investimento e a preocupação da empresa em tecnologias sustentáveis. Cada veículo tem autonomia de 250 km ao dia e leva de 8 a 12 horas para ser carregado. São eles os responsáveis pelas rotas de entrega da alimentação escolar às escolas públicas de Curitiba e que fazem parte de uma importante estratégia de ESG da empresa no trabalho de redução de CO2.

“Se compararmos o custo do combustível fóssil (diesel comum) com o custo da energia, temos uma redução de 80%. Esta aquisição tem excelente custo-benefício e é uma importante aliada nas operações logísticas não só pela neutralidade de carbono, economia e qualidade de vida dos nossos motoristas, já que estamos falando de veículos isentos de ruídos, mas também pelo exemplo às crianças e para que outras empresas e governos também adotem frotas eletrificadas”, diz o gerente de facilities da empresa, Edilson Borges. O retorno do investimento foi projetado para 14 meses e o Grupo pretende ampliar a frota de veículos totalmente elétricos.

Diante de uma nova tendência do mercado e perfil de consumo pós pandemia, a empresa lança em 2022 sua sétima marca: a EAT’S GOOD, com refeições prontas e ultracongeladas para quem busca sabor e praticidade. O foco é entrar nas grandes redes varejistas com diferentes opções em linhas que vão do clássico strogonoff às opções fitness e regionais que valorizam ícones da cozinha caiçara como é o caso do delicioso barreado.

Atualmente, consolidado como um dos principais players do segmento em todo o país, o Grupo Risotolândia produz 550 mil refeições por dia, tem 5.200 colaboradores, sendo 86% mulheres, e acaba de inaugurar mais um CD, desta vez em terras mineiras, na cidade de Contagem.

Grupo Risotolândia comemora 70 anos de uma história marcada por conquistas e sucesso 1

Futuro Sustentável e Negócios feitos de pessoas

As boas práticas do Grupo nas áreas ambiental, social e governança (ESG) também garantem às sete marcas em operação rotinas mais sustentáveis, conscientes e bem gerenciadas. “Estas práticas, nos últimos anos, nos revelaram importantes indicadores que otimizam e direcionam a nossa atuação de forma ainda mais responsável, pois temos firmado o compromisso de incorporar os princípios da ESG nas nossas operações com estratégias para construir um futuro ainda mais sólido e positivo”, acrescenta Carlos Humberto.

Acreditar em ESG é acreditar em um propósito maior. Os negócios são feitos de pessoas e, por isso, o Grupo está sempre comprometido a direcionar esforços para causas importantes, que tragam impactos positivos à sociedade e ao meio ambiente. A empresa tem se esforçado, cada dia mais, em projetos de redução do consumo de recursos naturais, além de promover descartes adequados de resíduos e adotar tecnologias mais limpas e eficientes por meio dos equipamentos.

“Reconhecemos ainda a importância de incentivar a produção e consumo sustentáveis, buscando parcerias com fornecedores que compartilhem dos mesmos valores e princípios, promovendo uma cadeia de suprimentos cada dia mais responsável e consciente. Valorizamos o alimento fresco e incentivamos os fornecedores das regiões que atendemos e, além disso, todos passam por um importante processo de homologação para que estejam alinhados com nossas políticas de trabalho”, acrescenta Carlos Humberto de Souza.

Grupo Risotolândia comemora 70 anos de uma história marcada por conquistas e sucesso 2

A empresa tem origem familiar, mas está profissionalizando cada vez mais a estrutura dos seus negócios, inclusive com a constituição de um conselho formado por pessoas de fora da organização e acionistas que estão fora da execução, focada em aprimorar seus processos e garantir a eficiência e sustentabilidade do negócio.

A Risotolândia é referência em refeições coletivas e tem também como objetivo ser nacionalmente reconhecida pelas suas práticas responsáveis e sustentáveis, sempre guiada pelo compromisso de fazer a diferença no dia a dia das mais de meio milhão de pessoas que alimenta diariamente. “São sete décadas. O momento é super oportuno para reafirmar o nosso propósito de contribuir para um mundo melhor, onde negócios e causas de impacto caminham juntos para transformar positivamente a sociedade e o meio ambiente, com pessoas felizes e, acima de tudo, saudáveis”, finaliza Carlos Humberto.