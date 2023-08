Com sede em Araucária, Branco Motores quadruplica faturamento nos últimos 5 anos

Uma empresa se torna referência para os consumidores a partir de fatores como a tradição, a presença de mercado, a capacidade de inovar e, acima de tudo, a qualidade e a confiabilidade de suas soluções. Mas nada disso é conquistado da noite para o dia, e ainda mais difícil do que obter a confiança do mercado é mantê-la ao longo dos anos, das décadas. O que dizer então de uma marca fundada em 1936 e que, 87 anos depois, segue entre as mais queridas não apenas por um, mas por três segmentos do mercado?

Essa é a Branco, companhia sediada em Araucária (PR) e referência nacional no desenvolvimento de soluções para os setores do agronegócio, da construção civil e de floresta e jardim. “Temos o orgulho de afirmar que a Branco é reconhecida e respeitada em todo o país, tanto por profissionais quanto pelos usuários adeptos do conceito ‘faça você mesmo’”, diz o CEO da empresa, Juliano Silva. “Isso só se tornou possível graças a um compromisso diário com a qualidade, a ética e o desenvolvimento de equipamentos pioneiros e eficientes, como os motores, geradores, motocultivadores, as motobombas, motosserras, roçadeiras, lavadoras, entre tantos outros”, acrescenta.

Prova desse comprometimento diário citado pelo executivo pode ser refletido em números: atualmente, 40% do faturamento da empresa vem de produtos recém-lançados, mais de 80 novos equipamentos foram trazidos ao mercado nacional. “Isso prova que a premissa de entregar eficiência, qualidade e satisfação aos clientes tem sido não apenas concretizada, mas renovada ano após ano. É o que nos levou a quadruplicar a nossa receita nos últimos cinco anos”.

Para tornar possível a multiplicação da sua receita em tão pouco tempo, a Branco Motores conta com uma estrutura de 10 mil m² e 130 colaboradores em Araucária. É de lá que são definidas as estratégias para atender aos mais de 7 mil clientes ativos espalhados por todo o Brasil. “Cerca de 150 mil pedidos foram despachados aos revendedores somente em 2022, e os nossos promotores rodaram 140 mil quilômetros pelas estradas. Além disso, em busca de manter a qualidade no pós-venda, atingimos 1.300 assistências técnicas, um aumento de 40% na comparação com 2018”, pontua Juliano.

Os números analisados isoladamente, no entanto, não representam o tamanho do esforço da companhia para sempre levar o melhor aos clientes, o que só é possível com a valorização e a capacitação dos colaboradores. “Por trás das metas superadas, está uma constante evolução das equipes. Não à toa, a nossa empresa recebeu o selo Great Place to Work (GPTW) nas duas vezes em que participou da pesquisa, em 2019 e 2021”, orgulha-se o CEO da Branco Motores. “Nada faria sentido se não valorizássemos o trabalho das nossas equipes, que rodam o Brasil para apresentar as novidades e capacitar cada revenda, balconista ou assistência técnica, além de encantar cada cliente que vai aos nossos showrooms móveis”, finaliza.