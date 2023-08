O Popular homenageia as 100 empresas que mais contribuem com a arrecadação de Araucária

Na manhã desta quinta-feira, 24 de agosto, o Jornal O Popular do Paraná recebeu no auditório da Unifacear, empresários, autoridades estaduais e municipais e representantes de entidades locais para homenagear as 100 empresas privadas do Município que mais contribuíram com a arrecadação de ICMS para o Estado e, consequentemente para Araucária. Esse seleto grupo integra um ranking, construído com base em informações oficiais utilizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) na formação do chamado Valor Adicionado, que é a fórmula que define a participação de cada Município na distribuição das cotas de ICMS para as prefeituras paranaenses.

Além da entrega dos certificados, o evento também comemorou os 50 anos da implantação da Cidade Industrial de Araucária (CIAR), completados em 15 de agosto. A organização da solenidade contou com o apoio da Prefeitura de Araucária, da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA), da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR) e do SEBRAE.

Fotos: Marco Charneski.

Entre as falas que abrilhantaram o evento esteve a do secretário de Estado de Indústria e Comércio, Ricardo Barros. Ele fez um apanhado das ações do Governo do Estado para atrair indústrias para o Paraná. Pontuou ainda sobre a necessidade de que cidades como Araucária se preparem para os impactos da reforma tributária, de modo que a arrecadação vultuosa da atualidade seja utilizada para pavimentar soluções econômicas e de desenvolvimento que compensem eventual queda e/ou estabilidade financeira que as novas regras tributárias trarão.

Foto: Marco Charneski. Da esquerda para a direita: Waldiclei Barboza, Fernanda Dutra e Secretário Estado de Indústria e Comércio, Ricardo Barros.

Também participaram do evento o presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira, o vereador Ricardo Teixeira, os secretários municipais Vitor Cantador (Meio Ambiente), Luciano Stall (Finanças), Adriana Palmieri (Educação) e Bruno Rondelli (Saúde).

Como parte da programação, os convidados puderam acompanhar duas palestras. Uma ministrada pela jornalista e professora universitária Mirian Gasparim, que possui mais de 40 anos de experiência em jornalismo econômico, sendo uma das principais comentaristas da rádio Band News. Em sua fala ela abordou as tendências do cenário econômico brasileiro sob a perspectiva da reforma tributária.

Foto: Marco Charneski. Com mais de 40 anos de experiência em jornalismo econômico, Mirian Gasparin, ministrou uma palestra para todos os presentes.

Na sequência, o procurador-geral do Município Simon Gustavo Caldas de Quadros abordou com os presentes a história da cidade industrial de Araucária e as ações do poder público local para recuperar a confiança do industrial que quer investir na cidade, bem como o programa de infraestrutura municipal para contribuir com o setor empresarial.

Foto: Marco Charneski.

Fazendo uma análise geral do evento, o jornalista Waldiclei Barboza, responsável pela área de produtos editoriais de O Popular, disse que a entrega do prêmio fecha com chave de ouro o trabalho de construção do suplemento especial da indústria, desenvolvido pelo jornal. “A indústria é o motor que impulsiona a economia araucariense e precisa ser celebrada e incentivada diariamente. E é isso que O Popular procura fazer ao editar este suplemento e elaborar esse ranking, construído com o estudo de dados oficiais, que podem ser auditados. É sempre um prazer dar a nossa indústria o protagonismo que ela merece e continuaremos fazendo isso em nossas plataformas”, pontuou.

Foto: Marco Charneski. Waldiclei Barboza, responsável pela área de produtos editoriais de O Popular.

Por sua vez, Fernanda Dutra, proprietária de O Popular e responsável pelo setor de soluções comerciais do jornal, afirmou que aproximar o complexo industrial da cidade da comunidade por meio de conteúdos editorais relevantes é uma forma de fazer com que os leitores compreendam a importância dessas empresas para o Município nas mais diversas vertentes. “Assim como a população pode contar com O Popular para saber o que está acontecendo em Araucária, a indústria também podem. Estamos sempre de portas abertas as nossas empresas, oferecendo as mais diversas soluções comerciais e editorais. Somos um jornal a serviço de Araucária e é por isso que elaborar projetos como esse nos encanta e motiva tanto. Só temos a agradecer todas as indústrias que participaram desse evento com a gente e parabenizá-las sempre por estarem em nossa cidade”, finalizou.

Abaixo você confere o ranking com as 100 empresas que mais contribuíram com a arrecadação municipal em 2023 e clicando aqui você acessa a página especial do suplemento elaborado por O Popular.