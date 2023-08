Com aporte da Fiep, indústrias seguem em ritmo de crescimento

Promover ações de suporte para os negócios no setor industrial de Araucária, contribuindo assim com o progresso socioeconômico do Município, sempre foi a missão do Sistema FIEP. A comunidade local também foi alvo dessas ações, seja através das estruturas próprias que o sistema já teve na cidade ou do atendimento de unidades próximas, ações móveis e parcerias com a prefeitura e indústrias locais. A FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), o Sesi, o Senai e o IEL (Instituto Euvaldo Lodi), instituições que compõem o Sistema, atuam fortemente na missão de servir e fortalecer a indústria para melhorar a vida das pessoas. Araucária, por ser um município com grande densidade de indústrias, sempre teve esse apoio por meio de serviços e ações nas áreas de educação, segurança e saúde, tecnologia e inovação e representatividade.

O Sistema FIEP também realiza ações de cunho social no Munícipio, como a oferta de atividades no contraturno escolar para estudantes que vivem no entorno da Repar, em parceria com a Petrobras. Em parceria com a prefeitura, já foram promovidos diversos cursos de qualificação profissional, formando trabalhadores para diferentes setores. E ainda nessa parceria, o Senai desenvolve atualmente cursos de aprendizagem industrial. Já foram formados mais de 400 jovens por meio desse programa e, atualmente, mais 90 aprendizes passam pela formação.

“Araucária tem uma indústria muito bem desenvolvida, tanto que é o município com o terceiro maior Valor Adicionado Industrial do Paraná, um indicador que mede o quanto de valor é agregado à produção de uma localidade ou região”, ilustra a FIEP. Em termos de empregos, Araucária possui outro indicador importante: a indústria gera aproximadamente 15 mil postos de trabalho na cidade, com diversos setores se destacando. Entre eles, os de fabricação de produtos de metal, máquinas e equipamentos, produtos de borracha e material plástico, madeira, veículos automotores, produtos químicos e produção de petróleo. “Todos esses e vários outros segmentos recebem apoio do Sistema Fiep, seja na formação de mão de obra capacitada ou na prestação de serviços de segurança e saúde no trabalho. Consultorias para aumento de produtividade e serviços para incentivar a tecnologia e inovação nas empresas também chegam às indústrias de Araucária”, acrescenta a Federação.

Abrangência

Os serviços e ações do Sistema Fiep, em geral, atendem indústrias de todos os portes. Além disso, recentemente foram lançadas ações mais específicas com o objetivo de aumentar a competitividade de micro, pequenas e médias indústrias do Paraná. Entre elas, o programa Brasil Mais, que prestou consultoria a indústrias com foco no aumento da produtividade por meio do aperfeiçoamento de suas linhas de produção, valendo-se da metodologia de manufatura enxuta. Nesse programa, 35 indústrias de Araucária foram atendidas. “Agora, em uma parceria com o Sebrae, estamos com inscrições abertas na Chamada Jornadas de Transformação Industrial, que vai disponibilizar mentorias para que micro e pequenas indústrias do estado impulsionem a produtividade, competitividade e inovação. Nessa chamada, serão aplicados R$ 5 milhões, com a meta de atender 200 empresas de cinco setores prioritários: alimentos e bebidas, construção civil, madeira e móveis, metalmecânico e vestuário e moda”, diz a FIEP.

Em seu papel de legítima defensora dos interesses da indústria paranaense e em parceria com outras entidades do setor produtivo, a FIEP sempre atua para buscar soluções para as indústrias junto a diferentes esferas do poder público. “O objetivo é buscar sempre um ambiente que possibilite que as indústrias tenham condições de explorar cada vez mais os mercados interno e externo, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento econômico e social do país”, ressalta a Federação.