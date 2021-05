Foto: divulgação

Uma família do bairro Capela Velha está à procura de sua calopsita que desapareceu na manhã da última sexta-feira, 14 de maio, na Avenida das Nações. Tico é amarelo, tem assas cinzas, uma pinta vermelha próxima ao olho e está com uma pulseira em uma das patas. Eles oferecem recompensa no valor de R$100 para quem encontrá-lo. O telefone para contato dos responsáveis pelo pássaro é o (41) 99730-9845.