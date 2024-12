Alcast tem capacidade fabril de 24 mil toneladas de alumínio por ano

No ano de 2018, a Alcast, uma das maiores e mais modernas indústrias de alumínio do Brasil, instalou uma de suas unidades em Araucária, na Rua Jorge Tieto Iwasa, no bairro Chapada. Porém, a história da empresa iniciou em 1997, em Francisco Beltrão (PR), com uma pequena produção (20 ton por mês) e um grande sonho: ser referência no segmento de chapas e bobinas de alumínio.

Graças a um trabalho em equipe, persistência e comprometimento com cada cliente, o sonho vem se realizando dia após dia. Atualmente, a indústria já ocupa mais de 32 mil m², possui geração de energia hidrelétrica própria e conta com um departamento interno de pesquisa e desenvolvimento para acompanhar tendências e garantir sua competência técnica.

O alumínio produzido pela Alcast é destinado para uma ampla linha de produtos, como a fabricação de implementos rodoviários, encarroçadores, além de telhas de cobertura e bobinas diversas para construção civil, bobinas para fabricação de transformadores de eletricidade e discos de alumínio natural e com revestimento antiaderente para todo o setor de utilidades domésticas. A atual capacidade fabril é de 24 mil toneladas de alumínio por ano.

