Ciapetro Distribuidora de Combustíveis “distribui qualidade com responsabilidade”

A Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda, com forte atuação em Araucária desde 1999, possui unidade na Rua Lídia Camargo Zampieri, no bairro Tindiquera. A matriz de Cianorte, no noroeste do Paraná, foi fundada em setembro de 1996. A empresa atua no ramo de distribuição de combustíveis e tem como missão satisfazer seus clientes, prestando um excelente atendimento e oferecendo sempre o melhor produto.

Para isso, conta com equipe altamente treinada e combustíveis de primeiríssima qualidade, garantindo dessa forma, agilidade e segurança na entrega e confiabilidade do produto adquirido, o que justifica seu slogan: “Distribuindo Qualidade com Responsabilidade”.

O foco principal de atuação da Ciapetro é o comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes. Para manter a satisfação dos clientes, a Ciapetro busca a melhoria contínua e assegura a competitividade da empresa, sempre monitorando todo o processo de armazenagem e transporte de seus produtos.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.