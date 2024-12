Cocelpa é destaque no setor de celulose, papel Kraft e embalagem

A história da Cocelpa – Cia de Celulose e Papel do Paraná iniciou no ano de 1963. Com seis décadas de existência, a tradição no segmento de madeira e a qualidade dos seus produtos tornaram a empresa uma das mais bem posicionadas no setor de celulose, papel kraft e embalagem nos mercados nacional e internacional.

Com sede na Rodovia do Xisto, no Jardim Alvorada, a Cocelpa faz questão de manter o compromisso com a sustentabilidade, adotando práticas ambientalmente responsáveis em todas as etapas de produção, desde a seleção das matérias-primas até o descarte adequado de resíduos. Por meio de iniciativas como a utilização de fontes renováveis de energia e a gestão eficiente dos recursos naturais, contribui para a preservação do meio ambiente.

A importância das medidas sustentáveis dentro dos processos produtivos da empresa reflete as mudanças do pensamento em relação ao consumo consciente e o desenvolvimento de produtos sustentáveis e biodegradáveis, que possam ser reaproveitados depois do descarte final. Dessa forma, a Cocelpa vislumbra alternativas viáveis para um futuro em que as próximas gerações não sejam prejudicadas, e que o planeta continue existindo com toda riqueza e abundância.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.