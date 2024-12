Gerdau Aços Longos S.A., há 120 anos ajudando a construir um novo futuro

Há mais de 120 anos, a Gerdau Aços Longos S.A. plantou sua primeira semente com as operações da Fábrica de Pregos Pontas de Paris, no Rio Grande do Sul. Hoje, segue produzindo pregos, além de inúmeros produtos de aço que vêm sendo desenvolvidos todos os dias pelas mentes criativas do seu time.

A história da Gerdau no Município começou em 1982 quando foi inaugurada a siderúrgica Guaíra Araucária, na Rodovia PR 423, no bairro Estação, para substituir a antiga siderúrgica Guaíra da empresa, perto de Curitiba. A usina original de Guaíra, construída em 1946 e adquirida pela Gerdau em 1971, permaneceu em operação como laminadora até seu desmantelamento em 2015.

A planta ficou inativa por sete anos a partir de 2014, mas retomou as operações no segundo semestre de 2021 em resposta às melhores condições de mercado. Em maio de 2023, a Gerdau suspendeu novamente a produção na usina de Guaíra por tempo indeterminado, citando a queda na demanda doméstica por aço e a menor lucratividade da usina de Guaíra em relação a algumas das outras unidades siderúrgicas da empresa.

Atualmente apenas o setor de dobras de aço e processamento de sucata funcionam na planta araucariense.

