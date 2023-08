Aparelho invisível é opção para corrigir posição dos dentes de forma discreta

É invisível, mas a alegria do paciente quando inicia o tratamento é bem visível! Essa é a sensação de quem precisa corrigir a posição dos dentes e opta pelo aparelho invisível.

Na busca pela valorização da autoimagem, muitos estão adorando este tipo de tratamento, que apresenta várias vantagens aos pacientes, em primeiro lugar, o aparelho invisível, como o próprio nome sugere, é praticamente imperceptível. Com ele, o sorriso continua à mostra e bonito devido às suas placas transparentes, por isso também é chamado de “alinhador invisível”. Seu uso é recomendado para os casos mais simples de ortodontia, mas somente o dentista é capaz de avaliar se o paciente pode ou não optar por este tipo de tratamento.

“É um dos tratamentos ortodônticos mais avançados atualmente, possui uma tecnologia com escaneamento em 3D da arcada, que permite termos uma prévia do sorriso após o tratamento, além das placas serem feitas sob medida. São qualidades que favorecem um tempo médio de uso menor do que os tratamentos convencionais, o que tem deixado muitos pacientes satisfeitos”, ilustra o Dr Robert Divino de Oliveira, responsável pela Oral Unic Araucária.

Ele diz que as moldeiras garantem um conforto maior para quem usa, já não possuem nada de metal a ser colocado nos dentes. Elas podem ser removidas em ocasiões especiais como na hora da alimentação, de falar em público, em uma festa ou sempre que for preciso. “A escapatória do sorriso metálico é outra vantagem, já que o material das placas é flexível, inodoro, atóxico e super adaptável ao ambiente bucal, os pacientes se sentem à vontade para usar. Sua praticidade é inquestionável, as moldeiras são fáceis de retirar e recolocar na boca”, afirma.

Higiene bucal

Dr Robert também lembra que ao contrário dos demais aparelhos convencionais, o invisível não exige nenhuma mudança na higienização da boca e dos dentes. “Assim que a placa é retirada da boca, é possível passar fio dental, escovar os dentes com a pasta e, se preciso, usar enxaguante bucal normalmente. As chances de ter cárie são quase nulas, pois nenhum resto de alimento fica grudado na cavidade bucal”, esclarece.

Edição n.º 1378