Araucária ganha nova associação humanitária afiliada do Rotary Club

Durante a pandemia as reuniões da associação vão acontecer no formato online. Foto: divulgação

O Rotary Club de Araucária atua no município há 37 anos e desde a última segunda-feira, 11 de janeiro, passou a apadrinhar um novo clube. O Rotary Clube Satélite Araucária Passaúna, atualmente integrado por 13 profissionais e pessoas de negócios, foi criado dentro dos programas mundiais da associação, no sentido de expandir seus projetos humanitários, educacionais, ambientais e comunitários, atendendo de forma ainda mais eficaz as áreas carentes.

Unindo voluntários dispostos a prestar serviços humanitários e fomentar um elevado padrão de ética em todas as profissões e negócios, os mais novos “rotarianos” desenvolverão o companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir, reconhecer o mérito de toda ocupação útil, melhorar as comunidades pela conduta de cada um na sua vida pública e privada e aproximar profissionais de todo o mundo para consolidar as boas relações, da cooperação e da paz entre as nações.

A primeira diretoria é composta pela professora Cristina Luiza Czerwonka Surek (ensino superior locações de eventos), tendo como secretária a publicitária Rose Ferreira (executiva de contas), presidente eleita 2021 a professora e empresária Elisa Matheussi (postos de combustíveis) e protocolo o jornalista Miecislau Surek (consultoria empresarial). Os demais associados e associadas são Karina Matheussi, administração de empresas, Rede AM; Adão Rendak, comerciante autônomo; Luciano Lesniovski, engenheiro mecânico; Maria Teresa Samways Lazzari, comerciante e locações de imóveis; Juliana Erthal Rendak, profissional liberal, assessoria; Túlio Ayres, músico e professor de piano; Sheila dos Santos Oliveira, assistência jurídica; Lúcia Izabel Czerwonka Sermann, ensino superior e gestão educacional; e Priscila Sermann, psicologia.

As reuniões acontecem a cada 15 dias, no formato virtual, em função da pandemia de Covid-19. “Após o fim dos efeitos do coronavírus, os encontros passarão a ser presenciais”, avisa o grupo. “

O Rotary Club explica que a nova célula de Rotary International começa como clube “satélite”, até atingir e ultrapassar 20 associados. “Nos sentimos lisonjeados em ser padrinhos do novo clube. Desejamos êxito a eles, pois sabemos que hoje em dia não é fácil encontrar pessoas dispostas em trabalhar para ajudar o próximo. Que o clube possa escrever sua história, assim como o Rotary Club de Araucária, que há mais de 37 anos atua em prol da comunidade”, comenta o rotariano Ignácio Mikosz.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1245 – 21/01/2021