Araucária ganha novo conceito em floricultura com a Jardim Secreto Casa de Plantas

Felipe, proprietário da floricultura, preparando um Groot, uma opção diferente para presentear neste Natal. Foto: divulgação

O mercado de paisagismo ganhou impulso nos últimos anos e em Araucária, onde boa parte da população é apaixonada pela natureza, a busca por profissionais especializados na área sempre foi uma dificuldade. Porém, essa procura já tem endereço certo. Inaugurada em setembro, o Jardim Secreto Casa de Plantas tem tudo para se tornar referência, uma vez que proporciona ao cliente a chance de desenvolver e aprender a preservar espaços verdes. Além disso, oferece uma infinidade de itens de floricultura e jardinagem em um só lugar.

O novo conceito em floricultura, idealizado por Felipe Lisboa de Oliveira, se propõe a trazer um diferencial no mercado de paisagismo, oferecendo assessoria técnica, profissionais qualificados, infraestrutura e muita variedade em produtos. “A ideia é renovar os ares e ser uma floricultura completa”, explica Felipe.

Com estufa e uma loja ampla, os araucarienses vão encontrar opções de adubagem, gramas, vasos, folhagens para ambientes internos e externos, várias espécies de plantas para jardins verticais e muito mais. Isso sem contar o trabalho de paisagismo e jardinagem em quintais, varandas e demais locais. O trabalho realizado por nossos profissionais experientes no ramo encanta pela atenção aos detalhes, acrescentando charme e sofisticação aos lares, independentemente do espaço disponível.

Festas de fim de ano

Foto: divulgação

A chegada do Natal e do Reveillon representa uma oportunidade ideal para aqueles que não abrem mão de uma decoração especial nessas ocasiões e adoram enfeitar ambientes como varandas, sacadas, áreas de lazer e até mesmo outros cômodos da casa. E para os apaixonados pelo mundo da jardinagem, é a hora ideal para garantir as plantas e itens necessários, e dar aquela repaginada no ambiente, para iniciar 2021 com um novo astral. Quem preferir também poderá presentear amigos e familiares com belíssimas plantas.

Serviço

O Jardim Secreto Casa de Plantas fica na Rua Alceu Galize, n° 27, bairro Cachoeira, próximo ao Parque Cachoeira. “Ainda estamos começando com a floricultura, mas temos aqui ótimas opções e teremos sempre novidades para os clientes”, afirma.

Respeitando as normas sanitárias impostas pela pandemia da Covid 19, a floricultura atende de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 16h. Também são aceitas encomendas, que podem ser entregues em domicílio. O telefone para contato é o (41) 99544-6681. Acompanhe o facebook do Jardim Secreto Casa de Plantas e o Instagram @jardimsecretocasadeplantas, e fique sempre por dentro das novidades.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1243 – 17/12/2020