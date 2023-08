Araucariense Franqueada CVC Viagens celebra o Prêmio de 1° lugar do Brasil recebido pela operadora

A empresária araucariense Samara Ct. de Andrade, formada em Turismo pela Universidade Positivo do Paraná em 2005, atua no segmento de Agência de Viagens e Turismo desde 2006, tornando-se muito conhecida pelo seu trabalho e credibilidade em Araucária. Esteve por 7 anos à frente de uma agência de viagens multimarca na cidade e em 2014 adquiriu a franquia da CVC Viagens Araucária – PR. Após 3 anos de muito trabalho e dedicação, alcançando excelentes resultados, foi convidada pelo Master Franqueado na época, para atuar na diretoria da companhia. Na ocasião, passou a ser Supervisora Geral de 42 lojas da franquia em Curitiba e região metropolitana, retornando novamente ao comando exclusivo da loja CVC Viagens Araucária em 2018 até os dias de hoje.

Após o período de recessão mundial, em 21/10/2021 a empresária adquiriu a maior franquia do Paraná no Park Shopping Barigui, em Curitiba. Em seu primeiro mês de administração, alcançou o maior ICM de vendas da história da loja. E um ano após ter assumido a franquia, ela ganhou o maior prêmio da companhia na Convenção de Vendas em Balneário Camboriú – SC, realizada em junho deste ano.

Samara Ct. de Andrade e sua equipe da CVC Park Shopping Barigui Curitiba conquistaram o 1° lugar no Brasil por ICM – Índice de Crescimento de Mercado das Franquias CVC em 2022. “A premiação veio coroar todo esforço e dedicação da nossa equipe CVC PKB na realização do sonho de centenas de pessoas. Sempre buscamos soluções personalizadas e adequadas a cada perfil e necessidade do cliente. Nossos consultores são treinados para realizar sonhos! Este foi um reconhecimento ao nosso trabalho”, declarou a empresária.

As unidades da CVC Araucária e CVC Park Shopping Barigui possuem amplo portfólio de produtos e serviços turísticos, mantendo o comprometimento com seus clientes e entregando as melhores viagens para o Brasil e para o Mundo. “Esse atendimento personalizado e presencial tem trazido notoriedade e a credibilidade de sempre que a marca CVC Viagens tem no mercado nacional e internacional”, afirma Samara.

Esta foi a segunda vez que a convenção de Vendas da Operadora CVC ocorreu na região Sul do país e a primeira vez em Santa Catarina, celebrando os resultados de 2022 e as novidades em produtos que a companhia trará ao mercado de turismo nos próximos anos.

Um dos grandes momentos do evento foi o jantar de premiação dos Melhores do Ano 2022, com apresentação de Afonso Nigro, trazendo muitos reconhecimentos e homenagens ao time da rede de franquias da CVC, que tem em torno de 1.100 lojas em todo o país.

Durante a Convenção em Santa Catarina, a operadora CVC também aproveitou para lançar sua primeira loja no novo conceito, mais moderno e focado na experiência do cliente. “Brevemente Araucária receberá o novo padrão da franquia no mesmo endereço na Avenida Victor do Amaral, 523 – anexo ao Posto Fialla, no centro da cidade”, pontuou a empresária Samara.

O evento contou ainda com uma plenária, onde foram apresentadas histórias emocionantes de franqueados e importantes números de crescimento da operadora. As salas de capacitação de parceiros, que voltaram ao evento para a edição desse ano, operaram em capacidade máxima com treinamentos de diversos destinos no Brasil e no exterior.

O último dia do encontro foi dedicado à apresentação da Fábrica de Produtos, que amplia o portfólio de serviços de viagens da operadora, levando as melhores condições de preços e oportunidades aos clientes. Quem comandou as apresentações foi o diretor de Produtos, Fabio Mader, que também apresentou todo o seu time de diretores, e trouxe grandes acordos com fornecedores parceiros, novidades em roteiros e programação completa para estimular a compra antecipada das viagens.

Os convidados acompanharam ainda uma palestra com o ex-jogador brasileiro de basquete Oscar Schmidt e, para fechar o evento, se divertiram com o show da cantora Ivete Sangalo, garota-propaganda da CVC desde o ano passado, tendo renovado com a operadora até o fim de 2024. E para fechar com chave de ouro, a convenção realizou o maior famtour da história de Santa Catarina, com mais de mil pessoas visitando os principais atrativos de Balneário Camboriú, como o Parque Unipraias, Roda Gigante FG Big Wheel, Ocean Aquarium, e diversas outras surpresas. Também participaram de um city tour por Blumenau, passando pela Vila Germânica, além da visita ao Beto Carrero World, que foi aberta exclusivamente aos convidados da Convenção.

