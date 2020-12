Araucariense pede ajuda da comunidade para comprar ração à cães

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

O clima de incerteza causado pela pandemia de coronavírus pegou todos de surpresa, inclusive as pessoas que dedicam suas vidas às causas animais. Esse é o caso de Viviane e sua família. Ela toma conta de 13 cães adultos no Centro do município e, neste final de ano, precisa contar com a solidariedade da comunidade para alimentar os animais.

A cuidadora explica que nunca faltou nada aos cãezinhos até então, contudo, neste mês a situação apertou na casa, tornando difícil a compra da ração dos animais. Viviane ainda conta que nenhum dos cachorros possui raça definida, e ainda não foram castrados, mas estão para a adoção. “Tenho quatro filhos, eu e meu marido estamos desempregados. A situação está muito complicada, mas não quero abandoná-los”, diz a cuidadora.

Quem puder ajudar a família na compra ou na doação da ração para os 13 cães pode entrar em contato com a Viviane pelo telefone (41) 9741-1451.