Associação Comercial lança Campanha Natal 2021 para incentivar o comércio local

O fim do ano é um dos períodos mais lucrativos do ano para o comércio. E embora estejamos vivendo um cenário de incertezas por causa da Covid-19, as perspectivas econômicas para 2021 mostram tendência de alta nas vendas e uma projeção promissora para o setor, principalmente no período de festas de final de ano. Lembrando ainda que nunca é cedo para as pessoas se planejarem e anteciparem suas compras, evitando deixar para última hora.

Pensando nisso, a Associação Comercial – ACIAA está lançando a Campanha de Natal “Raspou, Achou, Ganhou!”, que irá sortear mais de 15 mil reais em prêmios. Até o momento, mais de 50 empresas associadas já aderiram à campanha, que foi autorizada pela SECAP – Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria – Ministério da Economia e promete movimentar a cidade.

Como funciona

Acima de R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas os clientes ganharão um cupom do tipo raspadinha e poderão ganhar na hora diversos prêmios oferecidos pela loja participante. O cupom deverá ser preenchido e depositado na urna para que a pessoa possa concorrer ao sorteio final de uma motocicleta 0km e diversos outros prêmios. A ACIAA ainda lembra que quanto mais empresas participantes, maior será o prêmio final.

A Campanha de Natal 2021, promovida pela ACIAA é exclusiva para o comércio de Araucária e terá início em novembro, permanecendo ativa até a primeira quinzena de janeiro, aumentando as perspectivas de vendas do comércio local e as chances de os consumidores concorrerem à premiação. As empresas associadas interessadas em aderir à campanha podem entrar em contato com a ACIAA pelo telefone 3642-6313, ou pelo whats 41 99832-4040 falar com Wesley Bachega, consultor comercial.

