Atem Distribuidora, do pequeno negócio em família a um grande empreendimento

A história da Atem Distribuidora de Petróleo S.A. começou no interior do Amazonas, onde um casal de sírio-libaneses decidiu viver com os filhos, plantando mandioca e fazendo farinha e tucupi para vender. Com o tempo, veio a mudança para Manaus, para os filhos estudarem. Na capital, o irmão mais velho passou a trabalhar como gerente de um posto flutuante e ali já era perceptível a veia empreendedora da família.

Juntos, os irmãos arriscaram alguns pequenos negócios, até que em 1995, alugaram um posto flutuante, que compraram mais tarde. Inicialmente, atuavam sob a bandeira dos postos BR, estreando no comércio de combustível. Em 1999, a BR Distribuidora abriu uma linha de crédito que permitiu aos irmãos montar uma rede de postos BR. Entre unidades em Manaus e no interior, chegaram a gerenciar 10 postos próprios.

Em 2000, surgiu a Distribuidora Atem, na época ainda funcionando com um espaço de armazenagem alugado dentro do terminal da BR Distribuidora. Os negócios foram crescendo e se ampliando e em 2007, a Distribuidora Atem abriu sua própria base, que permanece em funcionamento até hoje. Uma das unidades da empresa está presente em Araucária desde 2018, na Rua Lídia Camargo Zampieri, no bairro Tindiquera.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.