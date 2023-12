Auto Peças Araucária’s mantém tradição e realiza 7ª edição da Festa do Mecânico

Há sete anos a Auto Peças Araucária’s vem promovendo uma super festa para homenagear o mecânico, aquele profissional que se tornou o principal propósito da existência da empresa. O dia do mecânico é comemorado em 20 de dezembro, porém o evento aconteceu antecipadamente no último sábado (09), no salão de festas da empresa, reunindo mais de 200 profissionais.

Além do almoço de confraternização, regado a um bom churrasco e chope à vontade, cada um deles foi presenteado com uma camiseta e um copo personalizado. “É muito gratificante poder celebrar por mais um ano esta data tão especial que é o Dia do Mecânico. Principalmente neste ano, onde a empresa também completou 40 anos de história. Ao longo de todos esses anos foram eles que sempre estiveram conosco, ou seja, nada seria possível sem o apoio e parceria com os nossos amigos mecânicos. Nós vendemos as peças, mas são eles que fazem a máquina funcionar. Desejamos a todos os nossos clientes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e que possamos estar juntos novamente em 2024”, comemorou o empresário Pedro Schwingel, proprietário da empresa.

Nos anos anteriores a festa contava com o sorteio de vários prêmios de uma campanha voltada exclusivamente aos mecânicos, que acontecia ao longo dos meses. Porém nesta edição a empresa resolveu estender a campanha para todos os clientes, em comemoração aos seus 40 anos. “Completamos 40 anos no mês de setembro, ocasião em que também fizemos o sorteio de 40 prêmios, como forma de agradecimento e para presentear não apenas os mecânicos, mas os consumidores finais também”, disse Seu Pedro.

Serviço

A Autopeças Araucária’s fica na marginal da Rodovia do Xisto (BR-476), nº 7073 – Centro, e o fone de contato é (41) 3614-1800.

