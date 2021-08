Baderneiros deram trabalho para a PM no final de semana

Foto: divulgação

O final de semana foi agitado em Araucária, com várias ocorrências de perturbação de sossego. Em uma delas a Polícia Militar, através do Copom, recebeu duas denúncias vindas de uma distribuidora de bebidas localizada na rua Roque Saad, bairro Fazenda Velha. Segundo os denunciantes, mais de 200 pessoas estavam aglomeradas, parte delas no interior do estabelecimento e outras na calçada, consumindo bebidas alcoólicas e fazendo algazarras, com o som alto e muita gritaria, incomodando a vizinhança.

Além de aglomeradas, as pessoas estavam sem máscara, descumprindo medidas sanitárias de prevenção à Covid 19. Para evitar um conflito policial e uso de força, a PM solicitou que o sócio proprietário do estabelecimento desligasse o som e convidasse seus clientes a se dispersarem. Em seguida ele foi encaminhado à sede da 2ª Companhia para confecção de termo circunstanciado. Imagens do local foram anexadas ao TC.