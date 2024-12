Brafer acompanha o crescimento do Brasil na execução de projetos de alta complexidade

A sede da Brafer Construções Metálicas fica na Av. das Araucárias, no bairro Barigui, em Araucária. Desde 1976, a empresa vem fornecendo as melhores soluções em projeto, fabricação, galvanização, pintura e montagem de estruturas metálicas. A matriz ocupa uma área de 130 mil m², enquanto a filial no Rio de Janeiro tem 70 mil m². A empresa também concentra suas atividades comerciais no seu escritório, localizado em São Paulo.

A Brafer acompanha o crescimento do Brasil com uma equipe especializada na execução de projetos de alta complexidade, seja em suas unidades ou em pátios de montagem espalhados pelo país. Possui uma capacidade de produção de 40 mil toneladas/ano, dispondo de planta de galvanização própria, ampla área de pintura e pontes rolantes com capacidade de até 100 toneladas.

A empresa está presente em todos os estados do Brasil, além de estar no Chile, Uruguai, Paraguai, Canadá, EUA e Angola, fornecendo e montando estruturas, constantemente empenhada em aprimorar a qualidade de suas atividades.

Edição n.º 1443.