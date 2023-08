Brafer, há mais de 45 anos atuando em 4 pilares: trabalho, dedicação, ética e seriedade

A versatilidade da Brafer Construções Metálicas S/A dentro do segmento de construções torna a empresa referência em alguns setores. Com o início de suas atividades em Araucária no ano de 1976, a Brafer surgiu como um escritório de projetos de estruturas metálicas, a partir da realização do sonho do engenheiro Marino Garofani, presidente da empresa. Já em agosto do mesmo ano a empresa fabricava as suas primeiras estruturas, para o Estádio do Café, em Londrina (PR). A fama do trabalho bem feito se espalhou e chegaram os projetos maiores. O ano de 1979 ficou marcado como o ano da primeira grande obra que a Brafer fabricou e montou: a ponte sobre o Rio Piquiri, um empreendimento que se destacou por ter utilizado a tecnologia mais avançada disponível na época.

“Com o sucesso crescente e obras cada vez maiores, logo o espaço do barracão onde a empresa estava instalada, no bairro Vila Hauer, em Curitiba, já não era suficiente — muitas vezes as peças tinham que ser montadas no meio das ruas do entorno, pois não havia mais espaço interno. Assim, em 1980 a Brafer mudou-se para sua nova sede em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, onde está até os dias de hoje. Atualmente, o terreno da Brafer Araucária tem cerca de 130.000 m², mas no começo era apenas um barracão medindo 1000m². Esse barracão foi feito com o que restou das estruturas encomendadas para o Terminal Rodoviário do Boqueirão. O primeiro barracão existe até hoje na empresa, sendo parte do setor da Pintura, nave 4”, conta Ana Victória Garofani Foganholi, gerente de Estratégias de RH e Comunicação da Brafer.

Foto: Marco Charneski. Empresa fabrica e monta milhares de toneladas de estruturas metálicas, executa obras grandes e pequenas, em todos os cantos do Brasil.

Há mais de 45 anos presente na Cidade Industrial de Araucária, a Brafer faz questão de mencionar que o Município tem um empresariado e marcante, que se auxilia mutuamente e recebe por sua vez o apoio do poder público, que se mantém próximo e sempre buscando formas de favorecer o desenvolvimento da cidade e seu crescimento econômico. “Desde o início, tivemos propósitos bem claros: trabalho, dedicação, ética e seriedade; preocupação com a qualidade e determinação em alcançar os objetivos almejados. O que nos moveu nunca foi a mera busca de resultados comerciais, mas sim a vontade de realizar e executar obras bem feitas e satisfazer os clientes que em nós confiaram”, pontuou Ana Victória.

A empresária reforça que os princípios que estiveram na base da fundação da Brafer continuam presentes até hoje, fazem parte da cultura da empresa. “Tenho certeza de que é isso que faz com que a empresa continue firme no seu caminho de crescimento e evolução. Nestes quase 50 anos de Brafer, fabricamos e montamos milhares de toneladas de estruturas metálicas, executamos muitas obras, grandes e pequenas, em todos os cantos do Brasil, em muitos países da América do Sul e pelo mundo afora. Todas elas foram importantes para a Brafer e em cada uma colocamos o melhor do que sabemos fazer e em cada uma aprendemos alguma coisa”, menciona.

A Brafer hoje

Segundo levantamento da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, das 100 empresas privadas que mais geraram Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS para o Paraná, a Brafer ocupa a 10ª posição. Ressalta-se que parte dos impostos gerados pelas empresas retorna ao Município, distribuídos na proporção do chamado Valor Adicionado.

Para a empresária Ana Victória, ocupar esta posição é reflexo de bastante trabalho e crescimento, tanto em produtividade quanto em empregos diretos e indiretos que as atividades da empresa possibilitam. “A Brafer se desenvolve junto com Araucária, colaborando para seu desenvolvimento, o que nos dá muita satisfação, já que a maioria dos nossos colaboradores é morador da cidade”, afirma.

Excelência no atendimento

A empresa contempla diversos níveis de excelência, alinhada ao contexto atual e é certificada no Sistema de Gestão Integrado. O SGI compreende, além da Norma ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade), a Norma ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental) e a Norma ISO 45001 (Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional). “Isto significa que o cliente Brafer pode ter a certeza que recebe estruturas de qualidade comprovada, fabricadas por colaboradores que atuam com segurança em todas as etapas de um processo ambientalmente correto”, observa Ana Victória.

A consciência ambiental da Brafer começa por sua principal matéria-prima: o aço. Além de durável, ele é reciclável, substituindo o uso da madeira na construção civil. Dessa forma, a empresa procura contribuir com a preservação do meio ambiente através de processos que aumentam ainda mais a durabilidade do aço, programas de redução de sucata e gestão de resíduos, monitoramento de emissão de gases do efeito estufa e tratamento de efluentes.

Além de todas as ações tomadas em sua rotina, em 2009, uma área de preservação ambiental, que abrange 20 hectares de mata nativa, passou a integrar o patrimônio da Brafer. Registrada no então Instituto Ambiental do Paraná (IAP) – hoje Instituto Água e Terra (IAT), a mata está localizada nos arredores da região metropolitana de Curitiba. Em sua extensão foi identificada uma grande riqueza de flora e fauna. Entre a lista de espécies de árvores estão exemplares de Imbuia, Canela, Sassafrás, Jacarandá, Caviúna e Monjoleiro, além de mais de setecentos pinheiros Araucária.

Boa vizinhança

A Brafer mantém ainda a tradição de colaborar com projetos de cunho social. Ao longo de toda a história, são diversas as instituições que contaram com o apoio da empresa para a manutenção ou otimização de suas atividades. Instituições como a APAE de Araucária, o Hospital Pequeno Príncipe, o Hospital Erasto Gaertner, o Instituto Pró-Renal, o Instituição Pequeno Cotolengo e a Associação Junior Achievement. Essas instituições contam com a colaboração da empresa tanto em recursos diversos quanto na dedicação de seus colaboradores, que se envolvem em atividades de voluntariado.