Branco Motores tem compromisso constante com a qualidade e a ética

Fundada em 1936, a Branco Motores é uma das principais marcas nacionais no segmento de força e energia e oferece o mais completo e inovador portfólio de produtos. O primeiro motor da marca foi fabricado em 1952. Desde então, a empresa mantém um compromisso permanente com a qualidade, a ética e o desenvolvimento de soluções pioneiras e eficientes.

O portfólio conta com produtos nas linhas de motores, geradores, motobombas, motocultivadores, produtos para construção civil e jardim. São itens com alta tecnologia, desempenho, segurança e economia, além de reconhecida assistência técnica e pós-venda. A empresa também é amplamente respeitada em todo o país, tanto por profissionais quanto pelos usuários adeptos do conceito “faça você mesmo”.

A Branco Motores inaugurou sua nova sede em Araucária em 15 de dezembro de 2014, na Rua Tenente Benedito Nepomuceno, bairro Estação, em um espaço maior e com estrutura avançada de 10 mil m² para atender à demanda do mercado com ainda mais qualidade e inovação.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.