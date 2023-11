O mercado de moda circular segue se destacando, com procura cada vez maior por parte dos consumidores. Em sintonia com essa tendência, o Brechó Infantil Espaço da Criança tem sido uma excelente opção em Araucária, quando se procura economia e sustentabilidade. No último final de semana, a loja comemorou 4 anos, recebendo os clientes com um delicioso café da manhã. “É uma data super importante, e temos a honra de comemorar cada ano e cada conquista até aqui. Agradeço primeiramente a Deus, à nossa equipe e a nossa clientela, que fazem esse sonho se realizar a cada dia”, comentou a proprietária Pamela Marcondes.

A empreendedora relata que quando decidiu abrir um brechó, levou em consideração a dificuldade de muitos pais em comprar roupas para seus filhos, sem gastar uma fortuna. “As crianças crescem rápido demais e vão perdendo as roupinhas. Com isso o brechó ganhou seu espaço, onde os pais podem comprar e também desapegar roupinhas que já não servem mais” explica.

Brechó Infantil Espaço da Criança comemora aniversário de 4 anos 1 Brechó Infantil Espaço da Criança comemora aniversário de 4 anos 2

Serviço

O Brechó Infantil Espaço da Criança fica na Avenida Archelau de Almeida Torres, 1895 – bairro Iguaçu, os telefones são (41) 99864-5455 e o Instagram é @espacodacriancabrecho

Edição n.º 1389