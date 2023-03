Caminhão de ofertas do 1º Mega Feirão da Anjos Colchões & Sofás já está em Araucária

Precisando trocar os colchões e estofados da sua casa? A Anjos Colchões & Sofás tem uma oportunidade exclusiva para você: o 1º Mega Feirão, que começou no dia 1º e vai até o próximo dia 10 de março, com ofertas imperdíveis e as mais diversas opções e variedades de produtos, com descontos de até 70%. Mas olha só que novidade bacana para os consumidores. Os produtos do Mega Feirão estarão em um caminhão, completamente adaptado para acomodar os produtos e demonstrá-los aos clientes. Exatamente! O possante ficará estacionado em frente à loja, com vários itens à pronta entrega e tudo com preço de fábrica.

“São 10 dias para os clientes aproveitarem, e para este feirão também teremos atendimento ampliado de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados e domingos, das 9h às 17h. Será uma oportunidade única para a população de Araucária comprar direto de fábrica e ainda parcelar os preços à vista no cartão em até 12 vezes”, explicam os sócios-proprietários da Anjos Colchões & Sofás, Willian e Magali.

Eles reforçam que os produtos possuem como diferenciais a qualidade, o conforto e o bom gosto. “Os clientes poderão encontrar no Mega Feirão um excelente colchão de casal que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$79,00. Outro produto em destaque é o sofá-cama Lungo, ou seja, duas funções em um só produto e o colchão ainda possui o acabamento em fibra de bambu. Além de compacto, ele também é funcional, ideal para quem precisa de espaço e quer aproveitar todos os recursos que oferece, com a melhor qualidade e conforto. Ainda temos que ressaltar que a Anjos utiliza a mesma espuma dos seus colchões nos sofás, garantindo mais conforto e durabilidade, com design moderno e a melhor qualidade encontrada no mercado”, ilustram.

Mais promoção

O Mega Feirão não terá apenas promoções, já que os clientes que comprarem conjuntos box ou sofás poderão participar do “estoure e ganhe” e ganhar de presente produtos da marca na linha de aromas (aromatizador ou difusor de ambiente, velas aromáticas, pillow mist), protetores impermeáveis de colchões e travesseiros.

Todas as ofertas são válidas para a Anjos Colchões & Sofás, localizada na Avenida Dr. Victor do Amaral, 812, no Centro de Araucária, próximo à Casa do Cavalo Baio, em frente a CallFarma. Para mais informações, os clientes podem ligar ou mandar mensagem de WhatsApp no telefone: (41) 3556-9610 ou seguir a loja no Instagram @anjosaraucaria.centro