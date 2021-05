Carateca Emilly Cordeiro é contemplada com a Bolsa Geração Olímpica

Emily se prepara para novos desafios. Foto: divulgação

A Superintendência Geral do Esporte, do Governo do Paraná, divulgou no dia 14 de maio, a primeira lista dos candidatos contemplados para a edição 2021 do Programa Geração Olímpica, que está na sua 10ª edição. Desenvolvido em parceria com a Copel, este é o maior programa de bolsa auxílio para atletas e técnicos do país e é concedido apenas àqueles que conseguem excelentes resultados em competições paranaenses e nacionais.

A carateca de Araucária Emilly Cordeiro, 16 anos, já recebeu a bolsa por dois anos e foi contemplada pela terceira vez. A jovem é destaque na modalidade e já possui uma coleção de títulos. Atualmente ela está sem competir em provas presenciais por conta da pandemia, mas em julho pretende retornar com tudo, caso o cenário permita. “Estou participando do Paranaense de Kata Virtual, e sigo focada no meu treinamento. Quero estar preparada para quando as competições forem retomadas”, disse a atleta.

No portfólio da Emilly estão as seguintes conquistas: Jogos da juventude do Paraná – 1º no kumite e 3º no kata; Campeonato Paranaense 1ª Fase – 1º kumite e 3º kata; Fase classificatória Campeonato Brasileiro – 1º kumite; Seletiva Nacional de base – 2º kumite; Campeonato Paranaense 2ª Fase – 1º kumite e 3º kata; Brasileiro Escolar Combat Games – 2º kumite; Campeonato Paranaense 3ª Fase – 3º kumite; e Campeonato Paranaense Fase Final 1º kumite e 2º kata. Todas as competições foram realizadas nos anos de 2019 e 2020 (até a suspensão devido à pandemia).

