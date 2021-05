Caratecas se saíram bem na 1ª etapa do Paranaense de Karatê Virtual

Anderson ficou em 3º lugar na categoria Sênior PCD e Laura em

Dezesseis atletas araucarienses participaram da 1ª etapa do Campeonato paranaense de Karatê Virtual 2021, realizada no sábado, 24 de abril. A competição organizada pela Federação Paranaense de Karatê contou com mais de 200 inscrições de atletas de associações de karatê de todo o Paraná. Eles enviaram vídeos, com uma sequência de movimentos de técnicas de ataque e defesa que exprime a forma de luta utilizada por cada estilo de arte marcial.

Os organizadores repassaram os vídeos para a análise de uma equipe formada por 38 árbitros no dia do campeonato. Por meio de uma análise detalhada de aspectos técnicos e atléticos, foram atribuídas as notas, sendo considerado vencedor aquele cuja pontuação foi a maior da categoria.

A competição durou mais de 5 horas e foi realizada por meio da plataforma de comunicação WhatsApp e pelo site correlato da Federação Sempai. O Paranaense de Kata Virtual terá mais duas etapas, nos dias 15 de maio e 12 de junho. A Federação prevê que, se possível, o retorno presencial das competições aconteça até o meio do ano.

Os vencedores

Parte dos caratecas que fizeram bonito na primeira etapa da competição paranaense. Foto: divulgação

Dos 16 caratecas que participaram da competição virtual, oito ficaram entre os três primeiros colocados. A equipe de Araucária também conquistou a 1ª colocação na sua primeira competição online.

O sensei João Carlin Padilha disse que está orgulhoso com a conquista dos seus atletas. “Eles vêm se dedicando e se esforçando bastante, mesmo com as dificuldades das aulas, que seguem no formato online. Todos estão de parabéns”, elogiou.

Os atletas Kauane Victoria Caustron, Emilly Amorim Cordeiro, Ester Cassiane Rodrigues Carvalho, Alessandra Durau Trybus, Keirrison Miguel de Oliveira, Luana de Moraes e Lucas Cavalcante Gonçalves não pontuaram entre os três primeiros, mas fizeram excelentes apresentações.

Confira os resultados

• Nathaly Oliveira da Silva – 1º lugar Especial Kata Cadete 2. Kyu e acima – Feminino 14/15 anos

• Yan Miguel Oliveira da Silva – 1º lugar Novos Kata Sub10 4.Kyu ao 3.Kyu Masculino 8 / 9 anos

• Edson Aparecido Jorge Marques – 2º lugar Especial Kata Master C 2. Kyu e acima – Masculino 40/43 anos

• Laura Dangelo Donoso 2º lugar Novos Kata Sub14 7. Kyu ao 3. Kyu – Feminino 12/13 anos

• Anderson Aparecido da Silva – 3º lugar Senior PCD Cegos e Baixa Visão 18 anos e acima – Masculino

• Castorina dos Santos Machado – 3º lugar Novos Kata Senior 7. Kyu ao 3. Kyu Feminino 16 anos e acima

• Geovana Durau Trybus – 3º lugar Especial Kata Cadete 2. Kyu e acima – Feminino 14/15 anos

• Igor Gabriel Silva Santos – 3º lugar Igor Novos Kata Junior 7. Kyu ao 3. Kyu Masculino 16/17 anos

• Wellington Aparecido Lopes Correa – 3º lugar Novos Kata Cadete 7.Kyu ao 3. Kyu Masculino 14/15 anos

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021