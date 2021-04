Carro derruba óleo na pista. Prefeitura e Bombeiros se mobilizam para evitar acidentes de trânsito

Foto: divulgação

Uma situação ocorrida na segunda-feira, 12 de abril, mobilizou as equipes da Defesa Civil, Agentes de Trânsito, Guardas Municipais, colaboradores da Secretaria de Obras e de Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros em Araucária. Segundo a Defesa Civil, um veículo ainda não identificado, mas que de acordo com informações era um carro de passeio com uma carreta, derrubou óleo de motor queimado em diversas vias por cerca de 5km, principalmente na Avenida das Nações.

As equipes organizaram-se para colocar serragem e cal em diversos pontos da pista, totalizando mais de 100kg de pó para cobrir às áreas que apresentavam risco de acidente. Conforme o Departamento de Trânsito (SMUR), em certos locais formaram-se poças da substância. Foram registrados alguns acidentes com veículos em decorrência do problema, porém, de acordo com os agentes de trânsito, com a cobertura dos trechos que tinham óleo, foram evitados outros desastres.

Denúncias sobre o causador do derramamento de óleo podem ser feitas para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) pelo telefone 3614-7480. Orienta-se que o denunciante apresente provas que possam identificar o causador do incidente, como uma placa, por exemplo. De acordo com a SMMA, não chegou a haver danos ambientais porque as equipes conseguiram evitar que o composto fosse drenado para as bocas de lobo e não alcançaram as fontes hídricas.

Texto: PMA