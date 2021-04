Cecato Auto Peças segue modernizando a parte interna da loja

Loja possui um amplo espaço, permitindo mais segurança aos clientes na hora das compras. Foto: Marco Charneski

Seguindo todas as orientações de prevenção à Covid-19 determinadas pelos órgãos de saúde competentes, a Cecato Auto Peças, que faz parte da Rede PitStop, sempre manteve seu atendimento normal, desde o início da pandemia, por estar enquadrada nos decretos como serviço essencial. Nesse período, a loja continuou seu plano de investimento, trazendo melhorias para seus clientes. Além da mudança no visual externo, que ocorreu no ano passado, a empresa investiu no layout interno, adquirindo novos móveis e equipamentos (computadores, impressoras, entre outros).

Além disso, investiu na ampliação do seu estoque, com o intuito de melhor atender a toda linha de peças de automóveis nacionais e importados. “Após a mudança na nossa identidade visual, percebemos uma aceitação muito boa, e então continuamos a investir no layout da empresa, comprando novos balcões de atendimento, caixa e financeiro. Com isso, a loja ficou totalmente repaginada”, comentou Adriano Roberto Veiga.

Na Cecato Auto Peças o atendimento é excelente e o cliente é sempre muito bem recebido. Um dos diferenciais da loja é o café da manhã com bolo e salgadinhos todos os sábados. “Os clientes que compram conosco também são beneficiados com as entregas gratuitas para toda a região e o parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito, sem juros”, observou.

Cuide do seu carro

Todos os cuidados com relação à prevenção do coronavírus são levados à risca. Foto: Marco Charneski

A pandemia de Covid-19 não está forçando apenas as pessoas a ficarem em casa. Muitos carros também acabaram ficando parados nas garagens. Essa falta de uso acaba prejudicando o automóvel, que pode ter componentes internos comprometidos pelo tempo de inércia e pela exposição aos agentes naturais. Por isso, a Cecato Auto Peças orienta os proprietários de veículos, sobre a importância de mantê-los limpos e revisados, mesmo que não estejam sendo usados.

“É importante fazer uma boa limpeza, tanto externa, como interna. Para o interior, um aspirador de pó pode ajudar com tecidos e carpetes. No painel, a higienização pode ser feita com o álcool isopropílico, o mesmo usado para limpar eletrônicos. Se o material não estiver disponível, faça a limpeza com um pouco de detergente neutro. Também podemos cobrir o veículo com uma capa, para protegê-lo do acúmulo de poeira”, explica Adriano.

Ele lembra que outro problema pode ocorrer na hora em que a pessoa for utilizar o veículo, que é encontra-lo com os pneus murchos. “Então, caso haja algum equipamento para fazer a calibragem em casa, a pessoa deve manter os pneus sempre cheios, de acordo com as especificações do fabricante. O ideal também seria movimentar o carro alguns metros na garagem, para que os pneus não fiquem sempre em contato com o chão na mesma posição. Caso não seja possível, assim que o veículo voltar a rodar, será necessária uma avaliação com um profissional”, orienta.

Outros componentes

Para que os componentes dos freios não grudem, uma recomendação é deixar o freio de mão solto. Nesse caso, obviamente, é preciso apoiar o carro com travas de madeira. Se o carro for ficar parado por mais de três meses, é aconselhável deixar o mínimo de combustível no tanque, isso porque a gasolina e o álcool podem estragar no reservatório, e o prejuízo posterior pode ser maior, com o entupimento de bicos e dutos. “Caso o carro parado esteja com o tanque mais cheio, a remoção em casa só é indicada com os equipamentos corretos, como uma bomba de sucção e um reservatório próprio para combustível. Se esse não for o caso, deixe o carro como está, e, quando a rotina for retomada, procure um local adequado para realizar a troca do combustível. O mesmo vale para o óleo lubrificante, que também tem validade. Quando vencido, ele não conserva suas características originais, daí a importância de ter o líquido novo”, esclarece Adriano.

Ele destaca outro problema dos carros que ficam muito tempo parados, que é com relação à bateria. “Mesmo com o veículo parado, alguns itens consomem a carga”, observa.

Serviço

A Cecato Auto Peças fica na Rodovia do Xisto, 6600, bairro Fazenda Velha. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, sem fechar para o almoço, e aos sábados, das 7h30 às 13h. O fone para contato é o (41) 3031-3080.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021