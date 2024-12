Chegada do Magazine Luiza trouxe mudanças importantes para Araucária

Em 2021, um dos maiores gigantes do varejo, o Magazine Luiza, inaugurou um mega centro de distribuição em Araucária, para atender o e-commerce da marca. O grupo alugou um barracão de cerca de 50 mil metros quadrados, localizado na Rua Pedro Alcântara Meira, no bairro Fazenda Velha, com a estratégia de reduzir os tempos de entrega de produtos próprios e vendidos por lojistas por meio de sua plataforma de comércio digital.

O Magazine Luiza e seu braço de comércio eletrônico, o Magalu, são hoje uma das maiores redes varejistas do país e seguem em franca expansão. A vinda do CD para Araucária, por exemplo, incrementou a arrecadação de impostos da cidade e também abriu muitas oportunidades de emprego.

O Grupo começou em 1957, como uma modesta loja de presentes em Franca (SP), até transformar-se em uma das maiores cadeias de varejo atualmente, com quase 1.500 lojas espalhadas por mais de 20 estados brasileiros. Além das lojas físicas, o Magalu conta com importantes marcas online, como a Netshoes, Zattini, Shoestock, Época Cosméticos, Estante Virtual e KaBuM!

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.