Chegou em Araucária para garantir o sucesso do seu churrasco, a Espetinhos Curitiba

Você planejou aquele churrasquinho em casa? Pensou em algo rápido e prático para comer como espetinhos, mas desistiu porque não encontrou o que procurava? Olha essa novidade! A Espetinhos Curitiba – Loja Araucária acaba de inaugurar sua mais nova loja na Avenida Archelau de Almeida Torres, nº 1099, esquina com a Rua Santa Catarina, no jardim Iguaçu. Agora sim, seu churrasco está garantido! São mais de 60 tipos de espetinhos, além de hambúrgueres e linguiças, todos preparados com carnes de alta qualidade, desde as mais tradicionais às mais exóticas, como jacaré. Além do tradicional e delicioso pão de alho, que não pode faltar em seu churrasco. O pão de alho da espetinhos Curitiba, aliás, é um sucesso absoluto e um diferencial para seu churrasco, porque além do sabor tradicional ainda são oferecidos os sabores 3 queijos, salsa e cebola e apimentado. Outra novidade são os pães sabor de banana caramelizada e chocolate, para dar aquele toque especial e fazer aquela moral com os amigos e familiares.

A marca Espetinhos Curitiba foi trazida para Araucária pelos empresários Ediclei Cavalheiro de Ávila e Julio Cezar Nardelli, que perceberam na cidade, a carência de opções nos setores de gastronomia e entretenimento. “Araucária é minha cidade natal, aqui eu me criei. Tenho um carinho especial por essa cidade, tanto que a escolhi para abrir um negócio, em sociedade com meu amigo Julio. Nós acreditamos no potencial econômico do Município e fizemos questão de contribuir com seu crescimento. Eu já conhecia o Espetinhos Curitiba, tenho amizade com o dono da marca e acompanhei sua trajetória desde o início, em 2016. Posso atestar que é uma empresa de sucesso comprovado, e que Araucária foi privilegiada por ter sido escolhida”, diz Ávila.

A Espetinhos Curitiba chega na cidade com uma proposta diferenciada, de atender tanto no varejo quanto no atacado, fornecendo produtos exclusivos da marca, que os clientes não encontram em nenhum supermercado ou açougue da cidade. São mais de 60 sabores, em opções bovinas, suínas, carne de frango, carneiro, o famoso xixo (misto de carne com bacon e legumes), coraçãozinho, queijo provolone, medalhões de mandioca, entre outros.

Todas as carnes levam um tempero especial, com exceção do espetinho de picanha, que o cliente pode temperar a seu gosto. Falando em temperos, a loja também possui uma grande variedade de molhos e condimentos especiais, tudo para que o cliente possa dar um toque especial ao seu churrasco. “Temos ainda o famoso pão de alho Arian e na parte de espetinhos, trabalhamos com parceiros renomados como a TC – Tudo em Carnes, Kispeto, Espetinhos Mimi, Seleção Monjoleiro e Novilho Nobre. Na loja de Araucária já temos também espetinhos, linguiças e hamburgueres de carne de jacaré e futuramente traremos mais novidades em carnes exóticas e pescados da região da Amazônia para quem gosta de um peixe assado na brasa”, adianta Júlio.

Eventos

Outra notícia interessante da unidade local da Espetinhos Curitiba é o atendimento em eventos. Além dos espetinhos, hambúrgueres e linguiças, a loja leva até o local toda sua equipe, churrasqueiras e demais acessórios necessários para assar as carnes. E olha que bacana: para eventos acima de 30 pessoas, o cliente só terá que pagar pelas carnes, porque o serviço do assador fica por conta da loja. É muita novidade para assimilar, por isso, o melhor mesmo é fazer uma visitinha na Espetinhos Curitiba e conhecer de perto todos os produtos.

Serviço

A Espetinhos Curitiba, loja de Araucária fica na avenida Archelau de Almeida Torres, esquina com a rua Santa Catarina, 1099, no jardim Iguaçu. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos, das 9h às 13h. O atendimento é presencial e pelo delivery, através do WhatsApp (41) 3406-4666. Em breve os espetinhos também estarão disponíveis no iFood, Uber Eats e 99 Food.

“Teremos ainda o happy hour, onde serviremos nossos espetinhos, de quinta-feira a sábado. Nesta quinta, 13/05, faremos um teste, com reservas de mesas antecipadas, para que não haja aglomerações, em respeito às regras de distanciamento social”, comenta Ávila.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021