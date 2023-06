Pela primeira vez na história a loja de fábrica Anjos Colchões & Sofás Araucária está participando do Festival Nacional de Vendas, com ofertas jamais vistas e condições especiais de pagamento. Toda a loja está com descontos de até 60% em colchões, sofás, conjuntos box, artigos de decoração, cabeceiras, roupas de cama, poltronas e muito mais.

É a oportunidade que faltava para você renovar seu lar e deixá-lo ainda mais aconchegante. E melhor ainda, com descontos exclusivos! “Essa campanha do mês é como uma black friday, perfeita para quem ama comprar bem e gastar menos. Ressalta-se que há mais de 33 anos a Anjos cuida da qualidade do sono dos brasileiros. Somos referência em satisfação, temos a maior nota no Reclame Aqui entre todas as marcas de colchões”, afirma o proprietário Willian.

Confira algumas promoções

Entre as ofertas especiais está o colchão Atractive no tamanho casal (138 x 188), de molas ensacadas por apenas 12X de R$89,00; com toque suave e combinação de espumas que proporcionam acolhimento e maior liberdade dos movimentos durante o sono; espuma Soft D28, molas ensacadas com espessura de 2mm. É um colchão hipoalérgico (antiácaros, antimofos, antifungos).

Tem ainda o conjunto box Segretto, da linha Diamante, com 40% de desconto, um preço super especial, pois ele tem tampo com tratamento clímax – fragrância que induz ao sono mais rapidamente, espumas Elastic Cell D40 e HR45, molas ensacadas, laterais em linho de alta decoração, detalhes em couro no box, com tecnologia antiácaros, antimofo e antifungos.

O sofá Confortable, com madeira de eucalipto reflorestado e tratado, controle de umidade, montagem da estrutura em parafusos não oxidantes, sistema de conforto com percintas elásticas tencionadas e entrelaçadas em máquina, 6 molas bonnel por assento e um sistema retrátil com articulação em ferro tubular e catracas em ferro blindadas não oxidantes, está saindo por 12X de R$ 399,00.

“Optando pela Anjos Colchões & Sofás de Araucária, você tem a certeza de estar comprando o melhor. Sabe aquele sofá que dura 10 ou 15 anos, e que lá no futuro você irá preferir trocar o revestimento/tecido dele do que se desfazer da estrutura? Então, esse é o nosso sofá! Conforto e beleza, mas com muita durabilidade, algo que nenhum outro sofá do mercado tem!”, garante Willian.

Toda a loja está com descontos de até 60% para você aproveitar e renovar seu lar.

Não perca tempo!

Ficou interessado em aproveitar essas ofertas? A Anjos Colchões & Sofás Araucária está localizada na Avenida Dr. Victor do Amaral, 812, no Centro, próximo à Casa do Cavalo Baio. Para mais informações basta ligar ou mandar mensagem via WhatsApp no fone: (41) 3556-9610 ou seguir a loja no Instagram

Edição n. 1365