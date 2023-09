Churrascaria Cristal está com agenda aberta para confraternizações de final de ano

Faltando pouco mais de três meses para o final do ano, muitas empresas, comércios, escritórios e grupos de amigos já começam a se preocupar com a festa de confraternização dos seus colaboradores. E estão certos em se antecipar, porque escolher o local ideal precisa certo planejamento. Em Araucária, a Churrascaria Cristal possui um espaço charmoso e descontraído para a realização do amigo secreto e festa da firma, além de ter um cardápio especial de dar água na boca, que agrada todo mundo.

A Casa oferece um rodízio completo com os melhores cortes de carnes, acompanhado de um buffet super variado de pratos quentes e frios e muitas saladas, além de uma mesa de sobremesas. As famosas Noites Temáticas também são uma opção alternativa para a confraternização da firma ou grupos de amigos. Na quarta-feira tem frutos-do-mar e na quinta-feira os sushis dominam o cardápio. “Temos uma grande variedade de opções nas nossas Noites Temáticas. Lembrando sempre que na noite do sushi servimos sashimis de salmão, atum e tilápia à vontade. São mais de 12 tipos de sushi. Na noite dos frutos-do-mar o cardápio é diferenciado, com ostra gratinada, casquinha de siri, camarão das mais variadas formas, além do rodízio de carnes sempre acompanhando tudo isso”, dizem os sócios-proprietários.

O buffet é super variado, com pratos quentes e frios e muitas saladas.

Acesso fácil

A Churrascaria Cristal tem uma localização estratégica, fica na Rodovia do Xisto, 5869, bairro Sabiá, bem na entrada da cidade. O acesso é fácil, especialmente agora que a marginal da rodovia foi totalmente liberada após a conclusão das obras de contenção do córrego existente ao lado da churrascaria.

“Nossa agenda está aberta para reservas, não deixe para última hora, entre em contato conosco pelo fone (41) 3642-2762”, avisam os proprietários. O horário de atendimento para o almoço é das 11h às 14h30 e jantar das 18h30 às 22h.

Clientes da churrascaria podem contar com um atendimento de qualidade.

Foto: Marco Charneski.

Edição n.º 1380