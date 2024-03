Clínica São Vicente Mulher: um grande avanço no atendimento à saúde do público feminino

Mulheres de Araucária e região vão ganhar um presentão: a Clínica São Vicente Mulher, que será inaugurada em uma data significativa para elas, na sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher! Podemos dizer que será um “espaço cor de rosa”, que ficará anexo à Clínica São Vicente e terá como proposta oferecer um atendimento personalizado, privado e abrangente para o público feminino. Além de uma lista de exames especializados, a Clínica contará com profissionais altamente qualificados, cuja formação e experiência são especificamente voltadas para a saúde da mulher. “Nosso objetivo é garantir que elas recebam o cuidado e a atenção que merecem, com total privacidade e um conjunto abrangente de serviços de saúde”, explica Emerson Albertasse, diretor técnico e médico ortopedista da Clínica São Vicente.

A Clínica São Vicente Mulher será um espaço multiprofissional, com atendimentos eletivos particulares e os principais convênios. A sala de espera foi projetada para ser acolhedora, e um dos diferenciais está na proibição da entrada para homens. “Queremos garantir que as mulheres tenham maior conforto quando forem realizar, principalmente, mais de um exame íntimo, situação que requer múltiplas trocas de roupa. Em um ambiente mais confortável, ela não precisará trocar todo o vestuário entre um exame e outro, podendo usar um roupão ou algo que fique fácil na hora de fazer a troca”, explica Dr Emerson.

Tudo muito moderno

Além de uma excelente estrutura física, a Clínica especializada em atendimento feminino contará com equipamentos de última geração. Um destaque fica para o único mamógrafo 100% digital do município. O aparelho apresenta uma tecnologia chamada de DR, que é diferente de apenas uma imagem digitalizada como existe em outros serviços. Com isso, as mulheres terão à disposição um exame com diagnóstico muito mais sensível e apurado, além do diferencial de proporcionar mais conforto durante sua realização.

Outro moderno aparelho é o de ultrassonografia, que possibilita a realização de ecografias em 3 ou 4 D, Doppler e exames de códigos adicionais, com uma qualidade melhor e mais completa que um ecógrafo comum. É uma tecnologia superior que permite a realização de códigos diversos. “Teremos ainda um aparelho chamado colposcópio, que serve para fazer Vulvoscopia e Colposcopia, exames que também são difíceis de serem encontrados no nosso município”, ilustra Dr Emerson.

Além disso, as mulheres poderão realizar diversos exames ginecológicos e atendimento à saúde em múltiplas especialidades. Isso porque o quadro de médicos contará com profissionais das mais diversas áreas, como Psicologia, Clínica Geral, Ginecologia -com especialidades em sub-áreas como infertilidade, obstetrícia, entre outras.

“Nossa expectativa para o primeiro ano de funcionamento da Clínica São Vicente Mulher é atender e impactar positivamente a vida de um grande número de mulheres da nossa cidade e de cidades vizinhas. Estamos empenhados em fornecer um atendimento excepcional e acessível, tornando a saúde da mulher uma prioridade em nosso município”, ressalta o diretor.

Serviço

A Clínica São Vicente Mulher está localizada na Rua São Vicente de Paulo, nº 222, anexa à Clínica São Vicente, no Centro. Os fones de contato são: (41) 3552-4000 ou (41) 98780-1440. A nova Clínica realiza apenas atendimentos eletivos, com hora marcada. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h e aos sábados das 08h às 12h.