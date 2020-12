Clínica São Vicente passa a atender usuários da Clinipam

Compartilhe esta notícia

Clínica São Vicente atende diversos planos de saúde, além de particulares, e oferece uma estrutura completa de consultas e exames. Foto: Marco Charneski

Usuários da Clinipam, moradores de Araucária, que antes precisavam se deslocar até Curitiba para procurar um pronto atendimento credenciado à operadora, não precisam mais se preocupar. Desde o dia 1º de dezembro, a Clínica São Vicente passou a oferecer consultas de urgência para pessoas conveniadas a este plano de saúde. O médico Emerson Albertasse, diretor técnico da Clínica, disse que com esse credenciamento, os clientes Clinipan terão acesso aos mais modernos equipamentos de saúde particulares de Araucária. “Somos a única clínica da cidade habilitada para atendimentos médicos classificados como de urgência, tanto para crianças como adultos e temos a certeza de que todos os pacientes da Clinipam serão muito bem atendidos aqui”, avaliou.

O médico fez um aparte, lembrando que pelo menos por enquanto, a clínica não fará consultas eletivas, aquelas que são marcadas previamente com especialistas, para os usuários do referido plano. Mas com o credenciamento, qualquer usuário Clinipam que precisar de algum tipo de pronto atendimento pode procurar a Clínica São Vicente, que será prontamente atendido. “Nem todos estão livres de das urgências médicas, seja por conta de uma fratura, uma luxação, um mal estar, um resfriado, uma diarreia, uma febre ou outros problemas de saúde. E para esses casos, o paciente Clinipam pode nos procurar que estaremos preparados para atendê-los”, esclareceu Emerson.

Benefícios

Além de uma equipe médica extremamente qualificada e preparada, os usuários da Clinipan irão encontrar uma estrutura de diagnóstico que vai desde o raio-x digital, sala de gesso e suturas, rede de gases medicinais específica, sala de observação e nebulização, aparelho de ultrassonografia, até eco-cardio, doppler, eletrocardiógrafo, entre outros. Também podem ser beneficiados com o horário de atendimento da clínica, que é mais extenso do que o da unidade própria da rede em Araucária. De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados e domingos, das 13h às 19h.

E se você é usuário de outros planos de saúde, não só pode como deve procurar a Clínica São Vicente, que atende em sua rede credenciada a Unimed, Bradesco, Sanepar, Fusex, Caixa Advogados e Aspma, bem como consultas e procedimentos particulares.

Serviço

A Clínica São Vicente fica na rua São Vicente de Paulo, 250, no Centro de Araucária, na quadra entre o Colégio Szymanski e a Escola Irmã Elizabeth Werka. O telefone para contato é o 3552-4000 ou pelo whatsapp no 41 98780-1440. Para ser atendido, os pacientes da Clinipam e de outras operadoras de saúde só precisam levar a carteirinha do plano e um documento de identidade com foto.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1242 – 10/12/2020