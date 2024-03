Clinik Odontologia torna-se referência nacional na técnica de facetas e lentes de contato cerâmica

A Clinik Odontologia, clínica focada em odontologia estética, abriu suas portas, pela terceira vez, para receber profissionais de todo o país em um curso intensivo de capacitação em laminados cerâmicos e lentes de contato dental.

A técnica, conhecida por sua capacidade de transformar sorrisos, é o foco deste curso que atraiu dentistas de seis estados diferentes.

“Estamos muito felizes para receber profissionais tão dedicados aqui em Araucária para este curso”, compartilhou a Dra Helena Klemba, uma das instrutoras junto com seu marido, Raphael Monte Alto. “É uma honra poder compartilhar nosso conhecimento e experiência nesta área tão importante da odontologia.” completou ela.

São quatro dias de curso, que se iniciou na quarta-feira (13) e vai acontecer até sábado (16), onde os profissionais ofereceram aos participantes a oportunidade de realizar atendimentos clínicos diretamente na clínica, bem como participar de aulas teóricas ministradas pelo professor Raphel, no Rihad Palace Hotel. Além disso, o trabalho prático será complementado no sábado pela integração com um laboratório especializado, sediado em Maringá, que trará os materiais necessários para a aplicação das técnicas aprendidas, e isso será possível graças ao fluxo totalmente digital, com scanners.

“É uma abordagem completa, os participantes não apenas aprendem a teoria por trás das técnicas, mas também têm a oportunidade de colocar esse conhecimento em prática em um ambiente real de atendimento ao paciente.” explicou a Dra Helena. “

Ao final do curso, os participantes sairão capacitados e confiantes para aplicar as técnicas aprendidas em suas próprias práticas, prontos para transformar sorrisos e melhorar a qualidade de vida de seus pacientes. A Clinik Odontologia espera continuar sendo um polo de excelência e conhecimento na área da odontologia estética, proporcionando oportunidades de aprendizado e desenvolvimento profissional para dentistas de todo o país.

Serviço

A clínica está localizada na Av. Dr. Victor do Amaral, n° 1448, no Centro, os contatos podem ser feitos pelo telefone (41) 3552-6701 ou WhatsApp (41) 988513277