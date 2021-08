CMEI Jardim do Conhecimento promoverá uma pastelada drive thru

Pasteis devem ser encomendados com antecedência. Foto: divulgação

Quem curte aquele pastel bem recheado e quentinho não pode perder o evento que o CMEI Jardim do Conhecimento está preparando. Na sexta-feira, dia 3 de setembro, o Centro irá promover a Pastelada do Conhecimento, no formato drive thru, na sua sede, localizada na Rua São Vicente de Paulo, 600, Centro, das 10h às 17h.

Terá pastel nos sabores carne e queijo, no valor de R$ 5,00 cada. Mas é melhor se antecipar para não ficar sem, fazendo sua compra antecipada entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro, na secretaria do CMEI. Os organizadores avisam que o pagamento poderá ser feito com cartão. A renda obtida com a venda dos pastéis será revertida para o próprio Centro. Mais informações pelos fones 3901-5480 ou 99829-6284.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021