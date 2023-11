Colégio Adventista Araucária está com matrículas abertas para 2024 e restam poucas vagas

O Colégio Adventista Araucária, reconhecido por sua excelência educacional e compromisso com o desenvolvimento integral dos alunos, anuncia que suas matrículas para o próximo ano já estão oficialmente abertas. Com 75% das vagas já preenchidas, as famílias interessadas podem aproveitar a oportunidade de garantir uma vaga enquanto estas ainda estiverem disponíveis.

Para dar um gostinho do que a escola oferece, as famílias podem agendar uma visita à instituição, que está de portas abertas das 8h às 19h. “O colégio estará à disposição para acompanhá-los e apresentar a estrutura física e nossa proposta pedagógica, para que os pais e responsáveis conheçam de perto o ambiente onde seus filhos irão aprender e crescer”, explica a direção.

O processo de matrícula é simples e requer a apresentação dos seguintes documentos: atestado de transferência da escola anterior, RG e CPF dos pais ou responsáveis, certidão de nascimento ou RG e CPF do aluno, carteira de vacinação do aluno e comprovante de residência, além do e-mail e telefone dos responsáveis para contato.

O Colégio Adventista atende desde a educação infantil, a partir dos 3 anos de idade, até o terceiro ano do Ensino Médio, proporcionando um ambiente educacional que acompanha toda a jornada escolar dos alunos. Uma das características marcantes da instituição é a inclusão de atividades musicais através do Canto Coral no currículo, que proporciona uma experiência artística enriquecedora para os alunos. Além disso, são oferecidas atividades extracurriculares, como escolinha de futsal e ginástica rítmica, para que os estudantes possam explorar seus talentos e interesses por diversas áreas.

Mas as novidades não param por aí! A estrutura física do colégio será expandida para o ano letivo de 2024, além de novas propostas pedagógicas. “Serão construídas 8 novas salas de aula, criando um ambiente ainda mais acolhedor e propício para o desenvolvimento das crianças em seus primeiros anos de educação”, adianta a direção.

Foto: Marco Charneski. O compromisso do Colégio Adventista envolve a formação integral do aluno.

Outras vantagens da educação adventista

Contraturno para alunos da Educação Infantil: Para atender às necessidades das famílias, será oferecida a opção de contraturno para alunos da educação infantil de 3º anos até o 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais (EFAI).

Quadra Poliesportiva

A nova quadra poliesportiva proporcionará oportunidades adicionais para o desenvolvimento físico e esportivo dos alunos.

Auditório

Um auditório moderno será um espaço importante para eventos, apresentações e atividades culturais.

“O compromisso do Colégio Adventista é com a formação integral de nossos alunos, proporcionando não apenas um ensino de qualidade, mas também um ambiente acolhedor, enriquecedor e repleto de oportunidades para o crescimento pessoal e acadêmico”, declara a direção.

Se você se interessou e gostaria de conhecer mais sobre a instituição, não perca tempo, pois mais da metade das vagas disponíveis para o ano letivo de 2024 já foram preenchidas. Os contatos são pelos fones (41) 3028-5410 (41) 9 9665-2546 ou pelo site https://araucaria.matriculas.org.br/ O endereço do Colégio é Rua São Vicente de Paulo, 465, Centro.

Edição n.º 1387