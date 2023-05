Com vencimento em junho, IPTU tem desconto de 10% para pagamento à vista

A partir dos próximos dias os moradores de Araucária já começam a receber em suas casas o carnê para pagamento do Imposto Predial, Territorial Urbano (IPTU) referente ao ano de 2023.

Assim como em anos anteriores, a responsabilidade pela entrega é dos Correios, sendo que os carnês estão sendo enviados para os endereços cadastrados pelos moradores junto ao setor de IPTU da Prefeitura. Porém, se você está ansioso para saber quanto deu o seu imposto deste ano e/ou se quiser quitá-lo o quanto antes já é possível imprimir a guia para pagamento diretamente pelo site do Município (www.araucaria.atende.net).

Ainda conforme a Secretaria Municipal de Finanças (SMFI), o IPTU deste ano sofreu reajuste de 5,90% quando comparado ao valor pago pelo contribuinte em 2022. O aumento corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos doze meses.

Os contribuintes precisam ficar atentos a data para pagamento à vista do tributo e assim garantir o desconto de 10%. A chamada cota única vence em 12 de junho. Agora, se você não tá podendo quitar o IPTU numa pancada só, a opção é o parcelamento em cinco vezes. Neste caso o vencimento da primeira parcela também é 12 de junho. A segunda vence em 12 de julho. A terceira em 14 de agosto. A quarta em 12 de setembro e a quinta em 13 de outubro.

Onde pagar?

Uma das novidades do IPTU deste ano é a opção de pagá-lo por meio do PIX. Quem não usar essa ferramenta terá que quitá-lo numa agência do Banco do Brasil, Itaú ou Caixa e suas casas lotéricas.

Revisão

O contribuinte que eventualmente não concordar com o valor estipulado pelo Município a título de IPTU pode solicitar a revisão do cálculo em casos de divergência da metragem efetivamente construída e aquela que está sendo cobrada. Você também pode solicitar uma revisão se parte do seu imóvel estiver enquadrado em área de preservação permanente, se destinar certa metragem para agricultura, se não for atendido por rede de iluminação pública, se tiver sido acometido por algum tipo de câncer, entre outros. Essa revisão pode ser solicitada por um formulário específico disponível no site da Prefeitura.

Como é calculo o IPTU

Também de acordo com a Secretaria de Finanças, o valor que você paga a título de IPTU leva em conta a base de cálculo que é a soma do Valor Venal Territorial (área do lote, valor do m² e fatores de correção) e do Valor Venal Predial (área construída, padrão de construção e fatores de correção). O valor calculado é aplicado a uma tabela de alíquotas, que varia de acordo com a utilização do imóvel (residencial, não residencial ou terreno sem construção).

Serviço

Se você tem dúvidas quanto ao IPTU, é possível esclarecê-las por meio do telefone 41 3614-1711 ou pelo Whatsapp 41 3614-1400, clicando na opção 1.

