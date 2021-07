Comab comemora 30 anos de trabalho em Araucária

Nas duas lojas da Comab os clientes sempre encontram variedade em marcas e produtos. Foto: Everson Santos

A pandemia de Covid-19 obrigou a sociedade como um todo a se reinventar. Comemorando 30 anos de história em 2021, a Comab Materiais de Construção deu um show no quesito inovação, encontrando soluções criativas e eficientes, em meio às limitações e desafios impostos pelo vírus. Ao longo deste um ano de crise sanitária, a loja precisou adotar ações para sobreviver. Junto de colaboradores dedicados, experiência no mercado e da força para vencer os obstáculos, a Comab se adaptou à nova realidade e celebra com orgulho os resultados obtidos, graças ao empenho de toda sua equipe.

Com duas unidades no município, a história da Comab começou em 1991, quando Anderson Benítez e a família decidiram buscar novas oportunidades. O empresário, que veio do noroeste do Estado, relembra com orgulho o início do trabalho na cidade, que escolheu para viver e empreender. “A gente chegou com um caminhão da mudança e outro com mercadoria. Na época, apenas um funcionário e a nossa família vieram”, diz o empresário.

Em três décadas de muito trabalho, a Comab já não era mais aquela loja tímida e pequena. Embora bem maior e mais imponente, sempre se manteve ao lado do consumidor, sua principal razão de investir e expandir. Cada espaço e cada detalhe da construção de milhares de projetos idealizados foram dedicados a quem os acolheu no começo da trajetória. Anderson frisa o esforço, a vontade de batalhar e a honestidade como combustíveis para o sucesso do negócio, presentes desde as primeiras vendas da loja. “São nosso lema. Essa vontade de vencer fazendo as coisas do melhor jeito possível e sempre sendo honesto com os nossos parceiros, com os nossos clientes e com a equipe”, declara.

Satisfação em melhor atender

Empregando mais de 100 colaboradores em sedes amplas e repletas de variedade em marcas e produtos, a Comab Materiais de Construção nunca para de crescer, mesmo em tempos de pandemia. De acordo com a atual gestora, Adrian Gimenez, os frutos colhidos pela loja hoje, são resultado da dedicação ao mercado e de estudos de valores, implantados pela empresa, visando crescimento e evolução conjunta.

A Comab trabalha baseada nos valores humanos, como a simplicidade, respeito, empatia, na mentalidade de dono, que consiste na atitude proativa, e no ambiente familiar. “Família é definição de amor, carinho, respeito e confiança. É saber que nossa maior alegria é estar com as pessoas, nos seus lares, encontrá-las com um abraço quente de amor, estando seguros, cercados por pessoas que nos amam”, afirma Adrian.

Conheça a Comab

A loja da Archelau é mais compacta, mas também trabalha com uma linha completa de materiais de construção e acabamentos. Foto: Everson Santos

A loja da Comab Materiais de Construção, que fica no bairro Estação, é ampla e oferece conforto aos clientes na hora das compras.Foto: Everson Santos

O material de construção atende aos araucarienses em dois endereços físicos. A sede da Comab está localizada na Rua Pedro Nolasco Pizzatto, n°80, bairro Estação e a filial fica do outro lado da cidade, na Avenida Archelau de Almeida Torres, n°1235, Centro. Diante de um cenário de instabilidade, no período de lockdown, um drive-thru foi desenvolvido para as vendas. A loja criou também o televendas (41) 3643-1030, onde praticidade é a palavra de ordem. O cliente compra sem sair de casa, usando o WhatsApp e recebe de forma rápida e segura, com a entrega express.

Propiciando o ambiente familiar e respeitando as medidas contra a Covid-19, outro diferencial é que os pets são bem-vindos no interior das lojas. Além do horário de atendimento flexível, showroom online e equipe preparada para esclarecer dúvidas e auxiliar na melhor escolha de produto, a Comab prepara mensalmente promoções imperdíveis e parcela as compras em até 15x no cartão da loja. “Durante 30 anos estivemos presentes na vida dos araucarienses. Daqui em diante, cada vez mais, queremos estar com vocês, sempre com a essência de ser uma grande família, sem perder a humildade, o respeito e o amor com quem está próximo!” finaliza a família.

Texto: Katty Ferreira e Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021