Comab vai sortear um Caminhão de Prêmios entre seus clientes

A Comab Materiais de Construção & Lar já está no mercado há mais de três décadas atendendo Araucária e região e agora está trazendo um caminhão lotado de prêmios para sortear entre seus clientes. A promoção é alusiva aos 32 anos da empresa, que será comemorado em junho, mas quem ganha presentes são os consumidores. Esse é só mais um motivo para você comprar nas três lojas da marca. São R$30 mil em prêmios como bicicleta, lavadora de roupa, ventilador, aspirador, fogão, caixa térmica de 18 litros, mesa, tela de 32 HD, microondas, entre outros.

Para participar é muito simples, basta o cliente fazer uma compra em qualquer uma das lojas da Comab, no valor de R$100,00, e já terá direito a um cupom da sorte. “São muitos itens que você poderá ganhar e mobiliar sua casa. Vale a pena participar”, convida a loja. A promoção está valendo até o dia 17 de julho, e nesta mesma data será realizado o sorteio do Caminhão de Prêmios. “Compre, participe e cruze os dedos para ser um dos sortudos”, diz a loja.

Os clientes são o foco da empresa, que prioriza o bom atendimento.

Sobre a Comab

Com duas unidades no município e uma em Curitiba, a história da Comab Materiais de Construção & Lar começou em 1991, quando o empresário Anderson Benitez e a família decidiram buscar novas oportunidades. Vindos do Noroeste do Paraná, eles escolheram Araucária para viver e empreender.

Com um caminhão trazendo a mudança e outro carregado com algumas mercadorias, os Benitez se instalaram na cidade e abriram a Comab, na época com apenas um funcionário, além dos integrantes da família.

Em pouco mais de três décadas de muita dedicação e trabalho, a empresa cresceu de forma considerável, porém sempre focando no bom atendimento aos consumidores. Hoje a loja tem três endereços físicos, a loja 1 está localizada na Rua Pedro Nolasco Pizzatto, n°80, bairro Estação (atendimento de segunda a sexta das 8h às 18h30 e sábado das 8h às 17h), loja 2 na Avenida Archelau de Almeida Torres, n°1235, Centro (atendimento de segunda a sexta das 8h às 18h e sábado das 8h às 15h) e loja 3 na Rua Marcos Bertoldi, 716, bairro Campo do Santana, em Curitiba (atendimento de segunda a sexta das 8h às 18h e sábados das 8h às 15h).

