Comerciantes farão carreata em protesto contra fechamento das lojas

Compartilhe esta notícia:

Foto tirada em julho de 2020. Foto: Marco Charneski

Comerciantes de Araucária vão se reunir nesta quarta-feira, 17 de março, para protestar contra as medidas restritivas impostas pelos recentes decretos. Eles querem sensibilizar os governantes e mostrar a eles que não é o comércio que está causando o aumento na propagação do vírus e sim a falta de fiscalização em festas clandestinas, barzinhos, tabacarias e outros locais onde as aglomerações tem sido frequentes.

“Os comércios que estão sendo obrigados a fechar não são os causadores desse aumento de casos, porque estão trabalhando dentro das normas de segurança exigidas. Precisamos de todo apoio possível para mostrar isso aos nossos governos”, disse um dos organizadores.

O protesto será em forma de carreata, para garantir a segurança de todos, e o uso de máscara será obrigatório. A concentração será às 14 horas, em frente à Câmara de Vereadores, no bairro Fazenda Velha.

Texto: Maurenn Bernardo