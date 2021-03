Comodoro Burguer Araucária está atendendo no horário do almoço

Os deliciosos lanches da hamburgueria podem ir até você, é só fazer o pedido. Foto: Marco Charneski

Sabe aquele hambúrguer artesanal preparado na grelha, aquelas porções generosas, os chopps artesanais e aquele cardápio de drinks especiais que só o Comodoro Burguer Araucária tem? Pois bem, agora tudo isso está disponível para os clientes também no horário do almoço. Isso mesmo! Desde a semana passada o Comodoro passou a abrir em novo horário, de segunda a sábado, das 11h às 16h, isso além do atendimento normal de sempre, de terça a domingo, das 18h às 23h.

Porém, é necessário lembrar que nesse momento, a loja está com o atendimento presencial temporariamente suspenso, por força do decreto estadual, que impôs medidas mais restritivas de combate à Covid 19.

Nem por isso os clientes precisam se privar de saborear as delícias do cardápio do Comodoro Burguer, e ainda podem receber todas elas no conforto das suas casas. Os pedidos poderão ser feitos pelo aplicativo iFood, WhatsApp (41) 3642-6034 para delivery ou retirada no local. A entrega é super rápida e a qualidade das embalagens garante que o produto chegue quentinho até o cliente. No Comodoro sempre tem novidades também, entre promoções e combos especiais.

Ambiente seguro

Além do atendimento noturno, o Comodoro passou a atender também no horário do almoço (agora temporariamente fechado). Foto: Marco Charneski

O Comodoro Burguer Araucária tem uma grande vantagem, mesmo em tempos onde a pandemia dita as regras. Possui um salão espaçoso, mesas distanciadas, ambiente arejado, aconchegante e atendimento nas mesas. De terça a domingo, das 18h às 20h30, tem Happy Hour de Chopp Pilsen Artesanal (Chopp Harden), onde o chopp sai por 5 pila e é servido na caneca gelada.

Os ingredientes usados no preparo dos lanches e porções são preparados diariamente, garantindo maior qualidade e sabor. “Todos esses diferenciais são marcas que garantem o sucesso do Comodoro Burguer, um grupo de hamburguerias curitibano, com quase 20 unidades espalhadas pelo Paraná e São Paulo”, comentou o franqueado Adriano Prado, responsável pela unidade de Araucária.

Serviço

O Comodoro Burguer Araucária fica na Avenida Archelau de Almeida Torres, 2032, jardim Iguaçu. Com a loja temporariamente fechada por conta da pandemia, os clientes podem fazer os pedidos pelo iFood ou pelo WhatsApp (41) 3642-6034 para delivery ou retirada no local.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021