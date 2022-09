Concerto “História do Choro” chega à Contenda nesta sexta, (30)

O já consagrado concerto “História do Choro” chega à cidade de Contenda, no dia 30 de setembro, para única apresentação gratuita no Salão Contendinha. Os ingressos serão distribuídos 1h antes no local. O concerto instrumental é liderado pelo bandolinista Daniel Migliavacca e conta com a participação dos músicos Lucas Melo (violão 7 cordas) e Luís Rolim (percussão).



O show apresenta um panorama da história do Choro que, apesar de ser um gênero genuinamente brasileiro e a primeira música urbana do país, ainda é pouco difundido. O repertório, com arranjos e direção musical de Daniel Migliavacca, homenageia compositores fundamentais do gênero como Chiquinha Gonzaga, Joaquim Callado, Anacleto de Medeiros, Ernesto Nazareth, Garoto, Waldir Azevedo, Pixinguinha, Luperce Miranda, Jacob do Bandolim e chorões paranaenses, como o bandolinista Walter Scheibel.



Sobre Daniel Migliavacca



O bandolinista Daniel Migliavacca é um dos jovens representantes do Choro e do bandolim no Brasil. Tem se destacado em diversos projetos como instrumentista, compositor, arranjador e diretor musical. Já conquistou prêmios pelo Brasil como instrumentista e compositor e possui 7 CDs lançados. É bacharel em Música Popular pela UNESPAR (2011) e mestre em Música pela UFRJ (2019) tendo lançado uma série de Dez Estudos para Bandolim Solo contribuindo para o desenvolvimento técnico do instrumento no Brasil.

Recentemente, lançou o álbum “Pra ser Feliz” com seu quarteto em parceria com a cantora Rogéria Holtz, e prepara ainda para 2022, o lançamento do álbum “A Bossa Eterna de Raul de Souza” dedicado ao trombonista Raul de Souza, também com seu quarteto, e tendo como convidado o flautista e saxofonista Eduardo Neves.