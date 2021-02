Confira o cronograma das campanhas de castração de animais previstas para o ano em Araucária

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

A Prefeitura de Araucária pretende realizar 10 campanhas de castração gratuita de cães e gatos em 2021. A primeira aconteceu em fevereiro e o cronograma com os próximos nove mutirões já foi divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com previsão para todos os próximos meses – com exceção de agosto. São 560 vagas para cada ação do Programa de Castração de Castração Solidária, ou seja, mais de 5 mil animais podem ser beneficiados este ano.

Além da castração, os animais também são gratuitamente microchipados com um dispositivo minúsculo sob a pele que armazena dados, facilitando na identificação em caso de roubo ou fuga; não funciona como rastreador. Os medicamentos para o pós-operatório também são fornecidos pelo programa. A SMMA entra em contato com os cadastros aprovados para retirar o comprovante de agendamento e orienta sobre cuidados pré-operatórios, como a necessidade de jejum.

– MARÇO – dias 10 a 13 – Local: Praça da Bíblia

– ABRIL – dias 14 a 17 – Local: Parque Cachoeira

– MAIO – dias 19 a 22 – Local: Tupy

– JUNHO – dias 23 a 26 – Local: CAIC

– JULHO – dias 28 a 31 – Local: Praça da Bíblia

– AGOSTO – não terá

– SETEMBRO – dias 1 a 4 – Local: Parque Cachoeira

– OUTUBRO – dias 6 a 9 – Local: Tupy

– NOVEMBRO – dias 10 a 13 – Local: CAIC

– DEZEMBRO – dias 15 a 18 – Local: Praça da Bíblia

Cadastro

Araucarienses interessados em solicitar a castração de seu cão ou gato podem realizar o cadastro em qualquer momento por meio da página no Portal da Prefeitura, com o aplicativo ‘Atende.net’ ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fica no Parque Cachoeira. Uma vez feito o cadastro, ele fica registrado no sistema e não precisa ser feito a cada campanha. É necessário apresentar RG e CPF, além de fornecer informações sobre o animal. Em cada mutirão realizado, o Departamento Animal, agenda primeiramente com os munícipes dos bairros no entorno da ação e que tenham o NIS (da Assistência Social) ativo e válido em Araucária. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3614-7480.

