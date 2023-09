Connectsul completa 25 anos no Paraná e em Araucária anuncia abertura de nova loja

Em um cenário marcado pelo acesso limitado à internet em meados de 1998, São Mateus do Sul, uma cidade no interior do Paraná, viu surgir uma oportunidade: a criação do primeiro provedor de internet local.

Impulsionados por essa visão, dois sócios e um funcionário deram os primeiros passos na criação da Connectsul, inaugurando uma era de conectividade que iria moldar o futuro da região.

O começo da Connectsul foi modesto, com uma estrutura simples equipada com modems discados e conexões via fax-modem. Com apenas sete linhas telefônicas e um link inicial de 64 Kbps, a empresa iniciou sua jornada de desbravamento digital. No entanto, a determinação e a visão de futuro dos fundadores rapidamente impulsionaram seu crescimento.

No ano de 2002, a Connectsul já operava com 120 linhas telefônicas, alcançando a notável marca de 150 linhas. Em 2004, a empresa abraçou a evolução tecnológica, adotando o “via rádio” e estendendo sua presença com a abertura das filiais em Rebouças e Rio Azul. Essa expansão geográfica levou a Connectsul a novos patamares, consolidando sua posição como um provedor de internet inovador e confiável.

Mas a verdadeira transformação ocorreu em 2013, quando a Connectsul, sempre atenta às tendências tecnológicas, adotou a tecnologia FTTH (fiber to the home), proporcionando conexões mais estáveis e velocidades de alta qualidade para seus clientes. Essa mudança redefiniu a experiência de internet na região e solidificou a Connectsul como líder no mercado local.

Em 2017, a marca expandiu sua atuação para a cidade de Araucária, inicialmente atendendo alguns bairros e, posteriormente, estendendo sua cobertura para toda a cidade. Hoje, o que começou como o sonho de três visionários se tornou uma realidade. Atualmente a Connectsul tem sete lojas: Araucária, São Mateus do Sul, Rebouças, São João do Triunfo, Rio Azul, Mallet e Irati e emprega aproximadamente 73 pessoas, direta e indiretamente, atendendo uma base de 400 mil pessoas.

Nova loja em Araucária

O que impulsiona a Connectsul diariamente? É o compromisso de ver seus clientes crescerem e prosperarem por meio das soluções que oferecem. Mais do que uma empresa de tecnologia, a empresa deseja ser o parceiro de confiança em cada jornada de crescimento, conectando comunidades e impulsionando o progresso digital em todo o Paraná.

O próximo passo da marca é aguardado com grande expectativa, com a iminente inauguração da nova loja em Araucária. Essa expansão representa um marco significativo na história da empresa. “A nova e espaçosa estrutura certamente proporcionará maior comodidade aos clientes da Connectsul, melhorando ainda mais a qualidade dos serviços oferecidos. Aguardem!”, diz o administrador.

Projeto da loja nova de Araucária, que será inaugurada em breve.

Edição n.º 1379