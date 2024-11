Copel administra mais de 200.000Km de redes de distribuição no Estado

A Copel Distribuição S.A. (Copel DIS) é um braço da Companhia Paranaense de Energia – Copel, responsável pela distribuição de energia no estado do Paraná. Cabe à Copel DIS prestar serviço público de distribuição de energia elétrica e serviços correlatos; estudar, planejar, projetar, implantar, operar e manter sistemas de distribuição de energia elétrica, provendo soluções para o desenvolvimento com sustentabilidade; e prestar serviços administrativos, de comunicação e tecnologia da informação, locação de equipamentos associados, para sociedades de controlador comum.

Atualmente, a Companhia Paranaense ad­ministra mais de 200 mil quilômetros de redes de distribuição, atendendo quase todo o estado e possui postos de atendimento espalhados por todos os municípios da área de concessão. Atende diretamente mais de 5 milhões de unidades consumidoras, em 395 municípios e 1.068 localidades, incluindo distritos, vilas e povoados.

Toda essa rede levando energia para todo o Estado também leva riqueza, oriunda dos impostos recolhidos pela Copel ao Governo do Estado. Impostos esses que são pagos pelos clientes da companhia, tanto aquelas pessoas físicas quanto jurídicas, que são os grandes consumidores de energia elétrica.

