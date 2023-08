Crescendo com Araucária, A1 Engenharia traz soluções para plantas industriais e energia até para o exterior

De Araucária para o mundo, a A1 Engenharia tem ampliado sua atuação internacionalmente, trazendo benefícios também para a cidade. A empresa oferece soluções em plantas industriais e geração de energia, desenvolvendo projetos de grande porte e atraindo a atenção de empresas gigantes no Brasil e também de fora.

Fundada em 2000, em Curitiba, a A1 Engenharia percebeu em Araucária um enorme potencial recíproco para a cidade e para a empresa. Araucária oferecia uma oportunidade de expansão, fazendo com que a A1 se instalasse ali em 2015. Essa iniciativa mostrou-se frutífera, gerando empregos e oportunidades de negócios na região, fortalecendo a economia local ao mesmo tempo em que atende um mercado nacional e internacional.

Ocupando uma área de 116 mil m2, com preservação ambiental e forte presença da árvore que nomeia a cidade, a empresa dá destaque também ao desenvolvimento sustentável e compromisso com o meio ambiente. Celebrar os recursos naturais e a biodiversidade da região é um compromisso da A1 com Araucária.

A questão ambiental é tão relevante para a empresa que se vê presente nas inovações do setor de Energia. A A1 desenvolve, com tecnologias próprias patenteadas, turbinas de recuperação de energia que estão sendo usadas em diferentes setores, especialmente no agronegócio. A busca por formas alternativas de energia impulsiona todo um braço da A1, valorizando a inovação tecnológica com consciência ambiental. Uma dessas turbinas, inclusive, foi vendida para a Argentina, fortalecendo a presença internacional da companhia.

O setor de Engenharia, que consagrou a A1 em mais de 20 anos de atuação, promove soluções de projeto, com atenção a critérios técnicos, financeiros e econômicos. Entre as etapas do processo, estão estudos de viabilidade, engenharia de processos, mecânica e tubulação, concreto e estruturas metálicas, elétrica e instrumentação, e escaneamento laser 3D, com alta tecnologia de precisão. No setor de Fabricação, a A1 entrega soluções metálicas como estruturas, turbinas a vapor, equipamentos e spools de tubulação.

Com essas três frentes, a empresa consegue ampliar seu atendimento e entregar mais inovação e eficiência para diferentes mercados. O que reflete diretamente nos funcionários e na cidade. Hoje, a A1 tem projetos de desenvolvimento pessoal e crescimento profissional dos colaboradores, muitos deles extensivos à comunidade local. Por meio da educação e capacitação, a A1 Engenharia demonstra seu comprometimento em criar um impacto positivo na vida dos funcionários, seus familiares e em Araucária como um todo.

O crescimento sustentável aliado ao ambiente de aprendizado contínuo e o fortalecimento do capital humano favorecem a relação positiva da A1 com Araucária, possibilitando ganhos mútuos e um avanço para a região, algo que faz parte dos ideais da empresa.