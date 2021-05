CSN é a primeira produtora integrada de aço plano no Brasil

Em Araucária, a Companhia Siderúrgica Nacional possui uma unidade de laminação e revestimento, localizada na PR 423

Por MAURENN BERNARDO

EDIÇÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDÚSTRIA

Considerada um dos mais eficientes complexos siderúrgicos integrados do mundo, a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, atua com destaque em cinco setores: siderurgia, mineração, logística, cimento e energia. É a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina, e uma das maiores do mundo. No Paraná, mais precisamente em Araucária, a empresa possui uma unidade de laminação e revestimento, localizada na PR 423, bairro Estação. A unidade produz galvalume (aço galvanizado com uma liga de zinco e alumínio), aço pré-pintado e aço galvanizado com revestimento de zinco puro. A capacidade de produção anual é de 130 mil toneladas de pré-printados, 230 mil toneladas de galvanizados com zinco puro (zincadas) e galvanizados com a liga de zinco e alumínio, e 150 mil toneladas de bobinas a quente decapadas.

Fundada em abril de 1941, a CSN foi a primeira produtora integrada de aço plano no Brasil, um marco no processo de industrialização do país. Multinacional com orgulho de ser brasileira, a empresa acredita e investe no país, e com a força do trabalho de seus mais de 20 mil colaboradores, enfrenta com sucesso os desafios da economia globalizada.

O aço produzido pela CSN viabilizou a implantação das primeiras indústrias nacionais, núcleo do atual parque fabril brasileiro. Privatizada em 1993, a Companhia vem, desde então, modernizando-se e diversificando sua atuação. A empresa também tem uma visão de sustentabilidade que aumenta a eficiência dos processos industriais e estabelece ganhos com a economia circular, trazendo benefícios para todos os envolvidos nessa cadeia de geração de valor. Sua gestão é focada no desenvolvimento de suas equipes e na convivência harmônica com as comunidades nas cidades onde opera, no Brasil e no exterior. O grupo está presente em 18 estados brasileiros e também atua em dois outros países – Alemanha e Portugal.

Além disso, a empresa conta com uma forte distribuidora de aço, a Prada Distribuição, e uma unidade especializada em embalagens, a Prada Embalagens (SP).